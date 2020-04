Guide des métiers 2020 : Level designer De lui dépendent l'intensité de la difficulté du jeu et une grande partie du plaisir de jouer

Alors que le game designer est en charge de la conception et du gameplay d'un jeu, le level designer (dessinateur de niveau, en français) se doit de concevoir les différents niveaux qui vont structurer le jeu et le parcours du joueur, en respectant un cahier des charges. D'abord sur papier, puis avec l'informatique, il met en scène le gameplay, rythme le jeu. De lui dépendent l'intensité de la difficulté du jeu et une grande partie du plaisir de jouer, car c'est à lui de structurer le niveau pour que les joueurs s'immergent, s'amusent et ne s'ennuient pas. Il imagine l'emplacement des objets, des personnages, l'enchaînement des actions. Il est également chargé des éléments graphiques mobiles ou statiques avec lesquels les joueurs vont interagir. Au coeur de la création, le level designer collabore avec beaucoup d'autres métiers au cours de son travail. Le game designer, bien entendu, le producer, mais aussi les programmeurs qui vont lui fournir des outils spécialement adaptés à ses besoins présents. Il est également en contact avec les modeleurs, les lighters, les sounds designers, ainsi que les testeurs dont la tâche est de valider ou non son travail. L'environment artist viendra ensuite créer les décors.

Avoir une vue d'ensemble

Pour réussir dans son métier, le level designer devra donc avoir une bonne connaissance des autres métiers qui interviennent dans la création, une vraie capacité à travailler en équipe et, si possible, une solide culture jeu vidéo pour devancer les comportements des joueurs. Une forte culture iconographique est également nécessaire. Il devra faire preuve de souplesse car souvent il devra accepter de reprendre son travail jusqu'à trouver le juste niveau qui répondra aux attentes du public ciblé par le jeu. Enfin, de par la variété des connaissances en modélisation et maîtrise des logiciels ad hoc, il pourra sans problème travailler dans d'autres industries faisant appel au numérique.

Informations métier

Niveau d'études Bac +2 à bac +5

Salaire mensuel brut De 2 200 € à 3 000 €

Qualités requises

Bonne connaissance du jeu vidéo

Imagination

Travail en équipe

Sens artistique

Acquis de fin d'études

Maîtrise des outils d'édition de niveaux

Maîtrise de logiciels de versioning

Connaissance des logiciels 2D et 3D (Maya, Studio Max)

Paroles de professionnels : Brice Roy

Directeur pédagogique filière Game Design à l'Ican, il a travaillé dans des studios comme Dontnod, Lexis Numérique. Il travaille aujourd'hui comme game designer indépendant.

Quel est le rôle d'un level designer dans l'élaboration d'un jeu vidéo ?

Le level designer est chargé de la conception des situations dans lesquelles le joueur est amené à évoluer. La nature précise de son travail dépend du type de jeu à concevoir. Dans un jeu de course, son travail consiste en priorité à élaborer les circuits sur lesquels les joueurs vont devoir s'affronter. Dans un jeu de plateforme, il s'occupera de l'élaboration des espaces de jeu à parcourir, mais aussi du positionnement des contenus qu'on pourra y trouver (obstacles, ennemis, items). Dans un jeu de rythme (à la Guitar Hero, par exemple), il s'agira pour lui de mettre en place, en cohérence avec la musique choisie, la suite des imputs présentés au joueur ainsi que leur espacement. Dans un jeu génératif (basé sur du calcul procédural par exemple), le level designer va plutôt travailler à l'élaboration de patterns de niveaux, mais aussi sur le calibrage du programme qui détermine leur instanciation.

Avec quels autres corps de métiers est-il amené à collaborer principalement ?

Le level designer travaille en relation étroite avec le ou les game designer(s) investis sur le projet. Le level designer s'appuie sur les documents de design qui spécifient quelles sont les règles et mécaniques du jeu et élabore sur cette base des situations de jeu concrètes. S'il est en interaction avec l'ensemble des corps de métiers, on peut souligner les liens étroits qui existent souvent entre les level designers et les graphistes chargés de l'habillage du jeu, et plus spécifiquement encore avec les lighting artists. Quand il ne prend pas lui-même en charge ces missions, le level designer doit aussi collaborer avec les quest designers, lesquels conçoivent quêtes et missions.

Comment le métier de level designer s'est-il adapté au développement du GaaS et des jeux massivement multijoueurs ?

à partir du moment où l'on cesse de vendre un produit fini pour proposer un service, il devient nécessaire de fournir régulièrement des contenus spécifiques. Cette tendance impacte nécessairement le travail du level designer. On se retrouve à devoir créer plus de contenus, le jeu devant désormais évoluer au fil du temps. Pour que cet objectif soit tenable (la taille de l'équipe n'augmentant pas nécessairement), il faut alors être capable de concevoir des espaces de jeu modulaires et paramétrables, susceptibles d'accueillir des contenus temporaires, dispensés pour une saison donnée ou lors d'un événement.

Quelles sont les qualités nécessaires à l'exercice de ce métier ? Est-il plutôt technique ou artistique ?

Pour être un bon level designer, il faut avant tout une bonne compréhension de ce qu'est un espace de jeu, et beaucoup de rigueur. Il est en outre nécessaire d'avoir une grande maîtrise des logiciels de level design existant (la connaissance d'Unreal Engine et Unreal Editor est un vrai plus). Des bases en architecture sont aussi les bienvenues. Une expérience dans l'intégration d'assets est aussi un avantage. Enfin, certains level designers disposent également d'une casquette de graphistes (2D ou 3D) ou de narrative designer.

Outre le jeu vidéo, dans quelles industries un level designer est-il demandé ?

Au fond, un level designer est un designer d'espace. Il pourra donc aussi bien travailler dans un cabinet d'architecture que dans le domaine du paysagisme ou du design d'intérieur. L'industrie du cinéma, en particulier le champ du film d'animation 3D, peut faire appel à des level designers pour réaliser les espaces dans lesquels les personnages vont évoluer. On peut également penser à l'industrie automobile - pour le design de parcours par exemple - mais aussi à la mode et à l'aéronautique. Avec le développement de la XR, ces possibilités sont renforcées.

