Tuesday Quest lance un programme de publication de jeux mobiles Tuesday Quest est fier d'annoncer le démarrage d'un programme de publication de jeux mobiles développés par des indés créatifs et passionnés : le Tuesday Camp

Alors quoi, Tuesday Quest devient éditeur ? Pas exactement : si vous êtes créatrice/ créateur indépendants de jeu vidéo, nous proposons simplement une aide sous forme de ressources matérielles, conseils en développement et marketing (mais sans aucune obligation pour le créateur), et surtout nous offrons une exposition auprès de notre communauté de joueurs.

L'idée est donc plus de donner un coup de pouce, ou une tape dans le dos pour aider à faire le saut dans le grand bain du jeu mobile.

Souvent ces jeux créés par des indépendants restent dans les cartons, bloqués par les dernières étapes de finalisation : peur d'exposer son travail, manque de connaissance du marché du mobile ou de visibilité... qui faciliterait bien des choses. On le sait, on est passés par là nous aussi !

Les jeux seront publiés par Tuesday Quest sous le label Tuesday Camp et, nous l'espérons, les joueurs apprécieront découvrir ces jeux indés et les partager avec leurs amis et leur famille.

Pour lancer ce programme de "soft édition", nous démarrons avec le jeu Pingouin & Raptor : Hidden-Object développé par la graphiste multi casquettes, au propre comme au figuré, Sev_4. Dans Pingouin & Raptor : Hidden-Object, arpentez le manoir du Pingouin au travers d'une quinzaine de pièces aux couleurs pastelles et qui regorgent d'objets à débusquer. Mais ou se trouve le Pingouin d'ailleurs ? A vous de le découvrir en passant par toutes les portes de ce manoir à l'architecture cosy et relaxante.

Si vous êtes intéressé par le programme du Tuesday Camp, n'hésitez pas ! contactez-nous à contacttuesdayquest.com