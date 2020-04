My.games lance son programme d'édition destiné aux développeurs de jeux hyper-casual 10 millions de dollars seront disponibles pour la première année - les équipes recevront plus de 50,000$ pour leur projet de développement

L'entreprise internationale My.Games (du groupe Mail.ru), lance un tout nouveau programme d'édition prévu pour les développeurs de jeux pour joueurs très occasionnels (hyper casual games).

Ce programme permettra à My.Games d'aider les développeurs dans la production de leur jeu grâce à leur expertise produit et marketing. Les équipes recevront jusqu'à $50,000 par projet afin de stimuler le développement et renforcer le marketing, ce qui permettra d'atteindre des dizaines de millions d'installations. Au total, My.Games a prévu jusqu'à 10 millions de dollars pour les coûts de développement et de marketing jusqu'à la fin de l'année.

My.Games fournira également un soutien dans la validation de marché et projet, des conseils sur les meilleures pratiques, les tendances, de l'aide dans l'acquisition de nouveaux joueurs (user acquisition) et enfin maximiser les recettes publicitaires.

Le programme est dédié aux développeurs de jeux hyper-casual, idle (idle games) et hybride (hybrid-casual). Les studios conserveront leur autonomie dans la prise de décision et le bénéfice net sera réparti jusqu'à 60/40 après le lancement en faveur du développeur sur les projets lancés en 2020.

Les critères de sélection sont avant tout la motivation et l'ambition des équipes de développement, plutôt que leur ancienneté en tant que studio. Le but final consiste à intégrer la grande équipe de My.Games.

"My.Games dispose de plus de treize ans d'expérience dans le développement et l'édition de jeux vidéo. Certains de nos plus grands succès sont des jeux mobiles," confie Elena Grigoryan, CMO chez My.Games, "Nous sommes enchantés et impatients de pouvoir utiliser cette expertise ainsi que notre connaissance du marché pour accompagner des développeurs de titres pour joueurs très occasionnels. Il s'agit d'un marché qui génère des milliards de dollars chaque année. Avec ce programme d'édition, nous comptons dénicher des studios ambitieux, créatifs, et motivés, auxquels nous pourrons apporter notre expertise pour concevoir des jeux qui seront téléchargés des millions de fois."

Pour déposer une demande de partenariat, les développeurs peuvent se rendre sur la page officielle du programme.

My.Games est un éditeur de jeux vidéo au rayonnement mondial qui compte au nombre de ses succès des titres comme Hustle Castle, War Robots ou encore Left to Survive. Les jeux de My.Games comptabilisent près d'un demi-milliard d'installations dans le monde entier.