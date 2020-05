Mandatory.gg annonce la #MandatoryCup, un tournoi Valorant à 10 000€ de cashprize

Mandatory.gg, le nouveau site communautaire 100% Valorant, organise un tournoi à gros enjeu. En partenariat avec Twitch, l'événement aura lieu les samedi 09 et dimanche 10 mai et offrira 10 000€ de cash prize à se partager entre les meilleures équipes européennes

Valorant, le nouveau FPS de Riot Games, est accessible en bêta fermée depuis le 7 avril 2020. Depuis cette date, des joueurs du monde entier qui ont eu la chance de recevoir leur clé, découvrent ce titre taillé pour la compétition.

Après quelques semaines de découverte du jeu, ses agents, maps et spécificités, Mandatory.gg, le site communautaire 100% Valorant, organise la #MandatoryCup, une compétition de 128 équipes, qui aura lieu les samedi 09 et dimanche 10 mai 2020.

Organisée en partenariat avec Twitch, la compétition a pour objectif de réunir les meilleures équipes européennes et la communauté. Ainsi, 128 slots seront ouverts aux équipes EUW et jusqu'à 50 slots pourront être réservés à des teams professionnelles et aux streamers qui souhaiteraient participer.

Doté de 10 000€ de cash prize, soit l'un des plus importants proposés sur le jeu jusqu'à présent, le tournoi promet d'ores-et-déjà un très beau spectacle à ne pas manquer en streaming.

Pour cela, tous les joueurs seront autorisés à diffuser leurs POV sur Twitch jusqu'au phases finales, qui seront quant à elles streamées en exclusivité par ZeratoR & Alphacast en français.

Comment participer ?

Les pré-inscriptions seront ouvertes à tous et se dérouleront sur Mandatory.GG du vendredi 1er mai à 20h jusqu'au dimanche 3 mai à 12h. Un tirage au sort sera ensuite effectué le soir-même par ZeratoR, en live sur Twitch.

Les participants validés seront annoncés sur Mandatory.GG. Pour plus d'informations, la page dédiée au tournoi renseigne toutes les infos clés.

Informations pratiques