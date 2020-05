4e édition du Colloque International Game Evolution : Inscription et Programme

Organisé par Antoine Chollet (Université de Montpellier) et Philippe Lépinard (Université Paris-Est Créteil), la 4ème édition du Colloque International Game Evolution : Ludopédagogie - Esport - Management, se déroulera en ligne les 14 et 15 mai 2020.

À ce titre, les inscriptions sont ouvertes aux universitaires de toutes disciplines (enseignants, enseignants-chercheurs et doctorants) ainsi qu'aux professionnels du secteur du jeu vidéo (et sympathisants). L'événement, gratuit et en ligne, a pour objectif de réunir tous les publics. Le but consiste à questionner des phénomènes qui animent notre société et de faire évoluer les réflexions autour du jeu.

Durant ce colloque, des présentations issues à la fois du monde académique et professionnel se dérouleront autour d'une thématique commune : le jeu (sous toutes ses formes).

Vous pouvez consulter le programme puis vous inscrire ainsi qu'en savoir plus sur le site de l'événement.

N'hésitez pas à vous inscrire et à partager aux personnes qui pourraient être intéressées ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

En cas de question, n'hésitez pas à contacter Antoine Chollet : antoine.cholletumontpellier.fr