Esport et musique s'unissent pour une bonne cause Tous mobilisés pour PlayForGood, le premier évènement caritatif 100% numérique qui mêle esport et musique

Depuis 2013, l'association Emmaüs Connect lutte contre la précarité numérique en fournissant aux plus démunis du matériel, des moyens de connexion et de l'accompagnement aux usages informatiques. En cette période troublée, où le temps moyen passé devant les écrans a triplé en France, la précarité numérique devient également beaucoup plus concrète. En soutien à Emmaüs Connect, et avec l'appui de LDR, agence événementielle, Rafe Production, société de production de programmes dans la musique, a imaginé PlayForGood, un événement numérique solidaire réunissant l'esport et la musique. L'événement sera diffusé en live à partir de 17h le 7 mai 2020.

Avec les mutations des usages technologiques des français, le recours aux outils numériques pour se divertir prend de l'ampleur et concerne toutes les disciplines, dont l'esport et l'industrie musicale. Grâce à la plateforme Twitch qui cumule plus de 10 milliards d'heures de visionnage par an, l'esport est en plein essor et compte aujourd'hui 10,6 millions de joueurs en France. Les outils de streaming ont également permis à l'industrie musicale de multiplier par 5 le nombre de stream annuel au cours des cinq dernières années avec une durée d'écoute hebdomadaire dépassant les 10 heures.

Fortes de cette visibilité, les communautés des scènes musicales et esport ont décidé de soutenir Emmaüs Connect dans sa lutte contre la précarité numérique lors de l'événement PlayForGood. Les dons et bénéfices obtenus durant le livestream seront intégralement reversés à l'association.

L'événement PlayForGood, diffusé sur Twitch et YouTube, rassemblera gamers, streamers et talentueux artistes avec la participation du streamer Doigby, des artistes musicaux Tryo, Myd, Kpoint, Doxx, L.E.J. Au programme de cet événement solidaire : des interviews, des sessions de jeu, des prestations musicales en live et bien plus. Retrouvez toute la programmation de PlayForGood sur le compte Twitter officiel.

Ils soutiennent PlayForGood : ZQSD productions, LDR, Rafe Productions, Lu6.1…