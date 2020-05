Electronic Arts annonce EA Play Live Rendez-vous le 12 juin 2020 à 1h00 du matin (heure française) sur ea.com

Electronic Arts annonce EA Play Live 2020, qui est avant tout un moyen de connecter les joueurs du monde entier et de les réunir autour des franchises de jeux qu'ils aiment. Cette année, les jeux d'Electronic Arts seront présentés à l'occasion de cet évènement digital à travers une diffusion live, du contenu communautaire et bien plus encore. Connectez-vous le jeudi 11 juin à 16h00 heure du pacifique soit le vendredi 12 juin à 1h00 du matin heure française sur EA.com.