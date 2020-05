AMD et Oxide Games unissent leurs forces pour faire progresser le Cloud gaming

AMD et Oxide Games annoncent un partenariat sur plusieurs années pour développer conjointement des technologies graphiques à destination du marché en croissance du Cloud gaming. En combinant l'expertise graphique d'AMD, bien connu pour ses solutions matérielles de pointe à destination du gaming et les capacités de développement largement éprouvées d'Oxide avec l'innovant moteur de jeu Nitrous, les deux compagnies ambitionnent de créer un ensemble robuste d'outils et de technologies. Ensemble qui sera conçu pour un rendu dans le Cloud en vue d'embrasser les demandes spécifiques de cette nouvelle approche du gaming.

"Chez AMD, nous nous réjouissons de repousser les limites de la technologie et de ce qu'elle peut accomplir pour toujours améliorer l'expérience de jeu" indique Scott Herkelman, corporate vice president et general manager, Graphics Business Unit, AMD. "Oxide partage cette passion et AMD est le partenaire idéal alors que nous étendons les modes de jeu des gamers tout en proposant une expérience de qualité conformément aux attentes de ce public".

"La raison d'être d'Oxide est de donner vie à des jeux qui n'ont jusque-là jamais été vus ou même vécus. Nous avons conçu le moteur Nitrous dans cette optique." a dit Marc Meyer, président d'Oxide Games. "L'engagement d'AMD envers les joueurs et leur leadership technologique dans le développement d'un matériel à la pointe complémente parfaitement le souhait d'excellence d'Oxide en matière logicielle".