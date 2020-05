Impact des studios indépendant sur le Ray Tracing - Concours Nvidia DXR Spotlight - Round 2

Le moteur Unreal Engine (UE) 4.25 d'Epic Games entre en production dès aujourd'hui, ce qui signifie que le support du ray tracing en temps réel dans l'UE 4.25 sort de la version bêta. Pour fêter cela, Nvidia lance la deuxième manche de son concours Nvidia DXR Spotlight.

L'objectif de ce concours est d'encourager les développeurs indépendants à expérimenter le DirectX Ray Tracing de Microsoft (DXR). Le concours DXR Spotlight demande aux créateurs de contenu et aux développeurs de jeux indépendants d'utiliser DXR et Unreal Engine 4.24 (ou plus) pour créer des démonstrations techniques présentant le ray tracing en temps réel.

Le concours, qui est sponsorisé par Asus, Epic Games, Microsoft, MSI et Razer, encourage le développement continu de contenu avec le ray tracing en temps réel. Il est ouvert aux créateurs de contenu et aux développeurs de jeux indépendants âgés de plus de 18 ans. Nvidia choisira les gagnants en fonction de l'originalité, de la créativité et du mérite technique.

L'impact des studios indépendants sur le ray tracing

Le support DXR n'est pas réservé aux grands studios. Nous avons vu de grandes créations de la part de développeurs de jeux indépendants qui utilisent le ray tracing, comme Stay in the Light, Bright Memory et Deliver Us The Moon. C'est un excellent moyen pour eux de différencier leurs jeux.

Liens supplémentaires

Les détails du concours DXR Spotlight sur le site développeurs Nvidia

Les détails du concours DXR Spotlight sur le site web des développeurs Nvidia

Les gagnants de l'année dernière sur le blog des développeurs Nvidia

Anciens lauréats

Voici une brève mise à jour sur les gagnants de l'année dernière :