Conférence "Comment trouver un éditeur ? Démarches, enjeux et avantage"

Les 12 et 13 octobre 2019, le Parc des Expositions de Bordeaux accueillait le Festival Animasia pour sa 15e édition. Avec lui, l'Indie Game Factory et ses conférences organisées par Peter Pescari d'Indie Beard Communication.

La conférence "Comment trouver un éditeur ? Démarches, enjeux et avantages" propose de clarifier les rôles de l'éditeur, du distributeur et du studio dans une chaîne de valeur complexe et changeante. Quelles sont les différences entre les métiers de l'édition et ceux de la distribution ? Qu'est qu'un studio est en droit d'attendre de son éditeur, de son distributeur ? L'éditeur finance-t-il le studio, comment, à quel moment, à quelle hauteur ? Ces différentes questions seront abordées par les intervenants à cette table ronde.

Intervenants