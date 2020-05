8e édition de l'Indie Game Factory thématique Afrique Du 9 au 11 octobre 2020 à Bordeaux

La programmation de l'événement avance, notamment avec la prise de contact de multiples partenaires nationaux et internationaux pour travailler la thématique africaine et faire évoluer le format !

Délégation internationale

Considéré comme le continent dont la marge de progression sur le marché du jeu vidéo est la plus colossale, l'Afrique se place comme futur incontournable des industries créatives.

Afin de mettre en lumière ce potentiel, la 8e édition de l'Indie Game Factory accueillera, en collaboration avec Enter Africa, SpielFabrique et d'autres acteurs de l'écosystème, une délégation exceptionnelle de professionnels africains.

9 octobre 2020

Meet-up

10 entités seront présentes pour des temps de rencontres privées de 20 minutes.

Venez échanger autour d'un café pour présenter votre projet et initier des collaborations.

Ateliers

Bonnes pratiques pour réussir et optimiser sa communication auprès du grand public et des professionnels.

Financer son jeu : viabilité, gestion, et sources de financements.

Soirée

Une soirée festive de networking pour permettre des rencontres avec des publishers, annonceurs et influenceurs et promouvoir la filière.

Convivialité et partage autour d'un verre !

Conférences

La découverte d'une identité culturelle africaine forte

Les enjeux de développement du jeu vidéo en Afrique

Les opportunités majeures partenariales et commerciales

Téléchargez le dossier de présentation 2020

La programmation et le contenu de l'événement sont un lien direct avec vos perspectives de développement, vos enjeux, vos attentes, et votre industrie, si vous souhaitez nous communiquer des structures que vous souhaiteriez rencontrer ou des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées, merci de remplir ce formulaire : Formulaire.

Showroom au festival Animasia

Les 10 et 11 octobre 2020 le Festival Animasia ouvre ses portes à plus de 26 000 festivaliers.

A cette occasion, et en tant qu'acteur du jeu vidéo indépendant, nous vous invitons à nous rejoindre pour présenter vos productions. Une occasion pour faire playtester vos jeux, rencontrer des étudiants, créer du lien avec les studios français et sensibiliser notre public au travail que vous réalisez.

Vous êtes un studio ? Devenez exposant pour présenter vos productions : Profitez d'un stand à 120€ HT* au lieu de 880€ HT

*Pour un 6m², électricité et mobilier compris. Réservé aux studios de jeu vidéo indépendants et dans la limite des places disponibles.

A propos de l'Indie Game Factory

L'Indie Game Factory est un événement dédié à l'industrie du jeu vidéo indépendant pour favoriser et animer un réseau de professionnels et d'étudiants du secteur avec trois temps distincts : une journée et soirée professionnelle, deux jours de showroom grand public et une délégation internationale. L'événement démocratise les métiers du jeu vidéo auprès du grand public (futurs salariés), les écoles de formation (formateurs) et les studios de jeux vidéo (futurs recruteurs/employeurs tout en répondant aux enjeux opérationnels de la filière.