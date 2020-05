The Guerrilla Collective, un nouvel évènement gaming diffusé du 6 au 8 juin sur Twitch Un collectif inédit réunissant studios, éditeurs et médias présente un tout nouvel événement de 3 jours animé par Greg Miller de Kinda Funny

Un regroupement mondial de studios majeurs de jeux vidéo indépendants et de partenaires est fier d'annoncer The Guerrilla Collective, un collectif d'éditeurs et de développeurs créé dans le but d'apporter aux joueurs du monde entier de nouvelles annonces sur leurs jeux préférés.

Cette célébration d'une durée de 3 jours débutera le 6 juin en collaboration avec des éditeurs, des développeurs et des médias, à travers une journée entière dédiée aux annonces et révélations : The Guerrilla Collective, le PC Gaming Show et le Future Games Show.

La programmation du 6 juin, révélée dès aujourd'hui sera riche en nouvelles annonces pour chaque plateforme. À 19h00 (heure française), le tout premier live de The Guerrilla Collective sera lancé, présenté par Greg Miller de Kinda Funny. Le PC Gaming Show fera un retour triomphal à 21h00 (heure française) avec toutes les dernières news et informations à propos du PC. Enfin, le Future Games Show diffusera révélations, interviews de développeurs ainsi que des discussions sur le sujet à partir de 23h30 (heure française).

Faisant également partie du "Summer of Gaming" d'IGN et du "Play For All" de GameSpot, The Guerrilla Collective est une initiative spontanée dédiée aux joueurs, créée dans le but de réunir gamers et développeurs afin de célébrer ensemble les jeux vidéo dans cette période difficile.

The Guerrilla Collective ainsi que d'autres éditeurs et développeurs de talent ont travaillé main dans la main afin que les joueurs puissent avoir leur dose d'annonces entre le 6 et le 8 juin, en plus des autres initiatives organisées tout au long de l'été.

The Guerrilla Collective réunira des studios de jeux vidéo du monde entier, notamment :

11 bit studios (qui a notamment travaillé sur Frostpunk, This War of Mine)

Another Indie (Simulacra 2, Yuppie Psycho)

Coffee Stain Studios (Satisfactory, Deep Rock Galactic)

Fellow Traveller (In Other Waters, Neo Cab)

Funcom (Mutant Year Zero : Road to Eden, Conan Exiles)

Good Shepherd Entertainment (John Wick Hex, The Eternal Cylinder)

Headup (Bridge Constructor Portal, Pumpkin Jack)

Humble Publishing (Temtem, Forager)

Larian Studios (Baldur's Gate III, Divinity : Original Sin II)

Modern Wolf (Necronator : Dead Wrong, Out There : Oceans of Time)

Paradox Interactive (Cities : Skylines, Stellaris)

Raw Fury (Kingdom Two Crowns, Atomicrops)

Rebellion (Sniper Elite 4, Zombie Army 4 : Dead War)

Those Awesome Guys (Monster Prom, Move or Die, Floppy Knights)

Thunderful (SteamWorld Quest : Hand of Gilgamech, Lonely Mountains : Downhill)

United Label (Eldest Souls, Röki)

Versus Evil (The Banner Saga, Pillars of Eternity II : Deadfire)

Whitethorn Games (Aground, StarCrossed)

Wings Interactive (Later Daters, Lord Winklebottom Investigates)

Ysbryd Games (World Of Horror, VA-11 Hall-A : Cyberpunk Bartender Action)

Za/Um (Disco Elysium)

Et bien plus encore !

The Guerrilla Collective est produit par Media Indie Exchange (The Mix) en partenariat avec Kinda Funny Games Showcase. The Mix est un groupe dédié aux studios indépendants présent chaque année à des salons tels que la GDC, l'E3, la gamescom ou encore PAX West. Kinda Funny est un podcast ainsi qu'une chaîne YouTube basés à San Francisco depuis 5 ans célébrant et faisant la critique des jeux vidéo à une audience composée de centaines de milliers de fans. En 2018, la société a lancé le Kinda Funny Games Showcase, un évènement vidéo mettant à l'honneur plus de 60 jeux.

Quoi : Un tout nouvel événement digital mis en place par un regroupement de studios et d'éditeurs de jeux vidéo incroyables. Cette conférence de presse en ligne mettra en lumière certaines des meilleures équipes du monde entier avec des annonces exclusives, des révélations, des bandes-annonces, des démos de gameplay et bien plus encore ! L'événement sera présenté par Greg Miller de Kinda Funny.

Quand : Cet événement digital se déroulera du 6 au 8 juin 2020. L'ouverture se fera le 6 juin à 19h00 (heure française), se poursuivra le 7 juin et se clôturera le 8 juin avec au programme de la journée des démos de gameplay en direct et des interviews de développeurs.

Où : En streaming sur Twitch à l'adresse suivante twitch.tv/guerrillacollective

L'événement The Guerrilla Collective lance un appel à candidature pour son contenu ! Les équipes désirant présenter leurs jeux à l'événement peuvent soumettre leur candidature ici.

The Guerrilla Collective annoncera plus d'informations à l'approche de l'événement. Pour suivre les dernières annonces de The Guerilla Collective, visitez le site officiel.