Respawn Entertainment célèbre son 10e anniversaire

Mai 2020 marque le 10e anniversaire de Respawn Entertainment, et pour célébrer le parcours du studio, l'équipe a publié une nouvelle vidéo, ainsi qu'un article de blog du fondateur du studio Vince Zampella qui remercie tous les Titans, Pilotes, Jedi, soldats et Légendes qui ont rendu possible les 10 dernières années.

Présentant le succès de Respawn, la vidéo revient sur le premier titre de la société, Titanfall, en 2014, jusqu'au lancement de Star Wars Jedi : Fallen Order en 2019 et dans l'arène avec le contenu continu des services en ligne d'Apex Legends, ainsi qu'un aperçu de ce qui est à venir pour le studio avec le lancement de Medal of Honor : Above and Beyond (VR) plus tard cette année.

Le message complet de Vince est disponible sur le blog de Respawn.