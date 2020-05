Guide des métiers 2020 : Motion designer Il réalise des contenus animés que l'on retrouve sur les écrans

Le métier de motion designer est une profession de touche-à-tout, qui s'est généralisée ces quinze dernières années avec l'avènement du numérique. Le motion designer réalise des contenus animés que l'on retrouvera souvent sur le web ou les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision ou sur les écrans en boutique. Ce sont des messages publicitaires, des clips, des génériques de film, voire des cinématiques… Il peut également être amené à faire une présentation animée et plus ou moins fun d'une étude quelque peu austère. Le motion designer conçoit (généralement en suivant un brief), dessine, met en mouvement, sonorise des images. Parfois s'occupant du projet du début à la fin, il doit comprendre la demande du client, définir l'univers dans lequel la faire vivre, mettre en image le message, élaborer toute la production, le découpage, le montage et la post-production. Dans les grandes agences, il travaille généralement avec un directeur artistique, un sound designer, un storyteller, voire des modeleurs. Quand il travaille seul, il doit être tous ces métiers à tour de rôle.

Technique et artistique

Loin d'être un simple technicien, il doit donc combiner beaucoup de qualités professionnelles, de la maîtrise de nombreux logiciels 2D et 3D pour la modélisation et l'animation à un vrai sens de la narration et du montage, sans oublier une bonne dose de psychologie pour échanger avec les clients. Et à sa connaissance des techniques de l'audiovisuel, s'ajoute, bien entendu, savoir dessiner, car c'est par là que son travail va commencer : créer des planches de tendance qui guideront toute la suite. Mais c'est son talent créatif, sa " patte ", sa capacité à mêler les technologies et sa connaissance des contraintes qu'impose chaque écran qui feront de lui un expert du motion design. Avec la croissance constante des contenus vidéo comme mode de communication, la diversité des réseaux de diffusion et la multiplication du nombre d'écrans, les motion designers ont devant eux un avenir très ouvert.

Informations métier

Niveau d'études Bac +2 à bac +5

Salaire mensuel brut De 2 100 € à 4 000 €

Qualités requises

Sens artistique

Être créatif

Avoir une solide culture générale

Indépendance

Être organisé et polyvalent

Acquis de fin d'études

Connaissance des métiers de l'audiovisuel

Maîtrise de la prise de vue

Maîtrise du storytelling

Maîtrise des nombreux logiciels 2D/3D, montage, sons…

Notion de management

Paroles de professionnels : Gilles Juan

Il est directeur pédagogique de Digital Campus Paris. Au terme de ses études en design graphique, puis en philosophie, il a enseigné la sémiologie et le design 3D dans plusieurs écoles spécialisées dans l'image.

Comment définir le motion design ?

Le motion design est le graphisme en mouvement. C'est un domaine à la croisée de quatre chemins : vidéo, cinéma d'animation (2D et 3D), design graphique et sound design, un ingrédient parfois oublié, mais qui est essentiel.

Quelle est la formation idéale pour ce métier ?

Les quatre chemins mentionnés peuvent mener au motion design. Toutefois, la formation mise en application à Digital Campus est idéale car elle confronte tout de suite les étudiants à l'ensemble de ces composantes. En parallèle plutôt que successivement, pour comprendre comment tout cela se structure, se répond. Enfin, il faut fournir des compétences solides en " communication ", car le motion design s'appuie aussi sur du storytelling.

Quelles sont les qualités prérequises ?

Comme pour toutes les formations en design ou dans le digital, les qualités prérequises sont moins techniques que " éthiques ". C'est d'abord une question de personnalité. Avoir fait un peu de vidéo, photo, musique, graphisme ou dessin, c'est bien, mais, dans tous les cas, le motion design s'apprend, et on peut démarrer sans compétences techniques ou artistiques. La seule condition est d'être curieux, un peu bricoleur aussi, car il y a dans le motion design quelque chose d'un peu particulier, de très ludique : il faut avoir le goût de coller, de superposer, de hiérarchiser, d'harmoniser des images, des lettres, des sons. Le goût pour " l'image-mouvement " est incontournable.

Quels sont les secteurs économiques qui font appel à des motion designers ?

La vidéo est le premier média consommé sur Internet, et dès qu'il est question de mettre du rythme, de poser du texte sur une image, de mettre en mouvement un logo, d'animer un symbole ou des données (la fameuse " dataviz "), c'est du motion design. Des médias (télévision, cinéma, publicité...) qui ont besoin de génériques, d'animations pédagogiques, de jingles, aux agences pour qui la vidéo est le moyen de promotion prioritaire, en passant par les startups qui doivent résumer leurs offres dans des clips dynamiques et convaincants, c'est l'ensemble des activités de communication qui requière les compétences de motion designers. Aujourd'hui, c'est spécifiquement les réseaux sociaux qui regorgent de vidéos mobilisant leurs compétences. Les motion designers sont ainsi devenus, de manière presque surprenante, en tout cas soudaine, des acteurs majeurs du digital, à l'instar des développeurs ou des web designers.

Un motion designer est-il amené à se spécialiser ?

On distingue deux types de profils. Ceux qui gardent le goût du bricolage, du " touche-à-tout ", qui vont aimer passer du papier découpé à l'animation de typographies, fabriquer eux-mêmes leurs bruitages, s'amouracher de la couleur un temps, de la prise de vue réelle un autre... Et d'autres qui vont s'engager plus franchement dans un angle. Il peut s'agir alors d'experts techniques (poussant par exemple très loin leurs compétences en 3D) ou se spécialisant dans des secteurs (le générique de film...). à un moment donné, les motion designers choisissent entre l'éclectisme et l'expertise.

