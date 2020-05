Quantic Dream inaugure sa chaîne officielle sur Twitch le 25 mai 2020, en présence des acteurs phares de Heavy Rain et Detroit : Become Human Quantic Dream présente en avant-première son extension de stream interactive, Detroit : Community Play

Quantic Dream lance sa chaîne officielle de diffusion en direct sur la plateforme Twitch. Quantic Dream diffusera son premier live stream le lundi 25 mai 2020 à partir de 20h00 (UTC+2) avec la participation de deux animateurs professionnels, Erika Ishii et Malik Forté. Le direct pourra également être suivi sur les autres comptes officiels du studio sur Twitter, Facebook et YouTube.

De chez eux, les équipes de Quantic Dream reviendront sur les temps forts qui ont marqué l'année passée depuis l'annonce du portage sur PC de Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human. Pour célébrer le dixième anniversaire de Heavy Rain et les deux ans de Detroit : Become Human, les acteurs principaux rejoindront le direct depuis leurs domiciles respectifs pour répondre aux questions des fans et partager des souvenirs uniques de leurs expériences de tournage.

A l'occasion de cette première diffusion en direct, Quantic Dream révélera en avant-première Detroit : Community Play, une extension de stream interactive gratuite utilisable exclusivement sur Twitch. Cette extension inédite, et pensée par l'équipe ayant conçu Detroit : Become Human, réinventera l'expérience de jeu des spectateurs en y apportant une dimension multijoueur. Plus de 150 sondages à réponses multiples seront automatiquement soumis aux spectateurs à des moments clés de l'intrigue, leur permettant d'influencer en temps réel la façon de jouer du streamer, et donc de participer activement à la construction narrative du jeu. Bryan Dechart, l'acteur récompensé pour son rôle du personnage de Connor, et Amelia Rose Blaire, livreront plus d'informations sur son fonctionnement et sa mise à disposition pour les joueurs durant ce live exceptionnel, en réalisant une démonstration inédite sur le chapitre "The Hostage" du jeu Detroit : Become Human .

Quantic Dream sera en direct pour son tout premier #QuanticStream le 25 mai prochain sur Twitch pour célébrer ensemble cet événement inédit pour le studio. La diffusion du direct débutera à 20h00, mais il est déjà possible de s'abonner à la chaine : https://www.twitch.tv/quanticdream