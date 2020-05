Gamestream lève 3,5 millions d'euros pour bâtir le futur du Cloud Gaming B2B

Dans un contexte de forte croissance de ses activités internationales, Gamestream boucle une nouvelle levée de fonds d'un montant de 3,5 M€ afin de renforcer sa position de leader mondial des solutions de Cloud Gaming en B2B.

Dans le cadre de ce tour de table, Gamestream a fait appel à Eponyme Partners (Arnaud Perez).

Soutenue par les actionnaires historiques parmi lesquels le spécialiste des serveurs 2CRSi, cette levée de fonds est l'occasion pour Gamestream de faire entrer de nouveaux investisseurs, dont le spécialiste des télécoms Ronny Verhelst, qui rejoint le conseil d'administration de la société, et les frères Remo et Philipp Bienz, propriétaires de la chaîne Revier Hotels.

Ce nouvel investissement permet à Gamestream de renforcer ses équipes de développement, et d'accélérer sa stratégie d'acquisition de contenus en enrichissant son catalogue actuel de nouveaux titres phares.

Une "Success Story" made in France

Fondée en 2015 par Ivan Lebeau et Olivier Lebigot et lancée commercialement en 2019, Gamestream s'est hissée en moins de deux ans au rang de leader mondial des solutions de jeux vidéo en streaming (Cloud Gaming) à destination du marché B2B. La start-up fournit aux professionnels des télécoms et de l'hospitality (hôtels, hôpitaux…) sa solution clés en main et "multi-device" (TV, smartphones, PC et tablettes).

Gamestream offre une expérience de jeu optimale en Full HD et 4K, donnant un accès illimité à un catalogue de jeux vidéo provenant des principaux éditeurs du marché (Disney, Capcom, Codemasters…), pensé pour un environnement allant du grand public au "midcore gamer".

Un développement fulgurant à l'international

En un an, les services de Gamestream ont été déployés en marque blanche en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, auprès de leaders du secteur IT qui proposent à leurs abonnés de jouer en illimité à un pack de jeux récents pour moins de 20 dollars par mois. C'est le cas d'Etisalat (1er opérateur télécoms aux Emirats arabes unis), Telkom Indonesia (1er opérateur en Indonésie), Sunrise (1er opérateur télécoms en 5G d'Europe) ou encore Medion (1re marque de PC en Allemagne). La chaîne d'hôtels Accor vient, pour sa part, de sélectionner les services de Gamestream pour les lobbies et les chambres de plusieurs de ses établissements.

Gamestream emploie actuellement 30 personnes réparties entre ses différents sites (Paris, Nancy, Dubaï), et prévoit de doubler ses effectifs d'ici deux ans. La société va ouvrir prochainement une succursale en Asie (Taiwan).

Ivan Lebeau, CEO et cofondateur de Gamestream, indique : "Dans une période de ralentissement des levées de fonds, Gamestream a su gagner la confiance d'investisseurs grâce à la qualité de son équipe et à la pertinence de son positionnement. Au-delà du contenu, notre succès commercial tient également à la qualité de notre technologie et à l'affirmation de notre positionnement B2B. Nous sommes en effet convaincus que les opérateurs télécoms sachant proposer des expériences innovantes et"multi-device"comme celle de Gamestream seront bientôt les grands gagnants des révolutions apportées par le streaming, la 5G et les paiements sans contact."

Olivier Lebigot, CTO et cofondateur de Gamestream, ajoute : "La technologie de streaming employée par Gamestream est le fruit de plusieurs années de recherche et développement. Son caractère agnostique nous permet de tirer le meilleur parti de l'environnement hardware sur lequel nous nous déployons et de pouvoir y intégrer, quasiment en temps réel, toute innovation matérielle dès sa sortie. Notre expérience et cette expertise nous permettent également d'exploiter dès aujourd'hui les codecs les plus performants pour garantir les meilleures conditions d'usage à nos utilisateurs."

Selon Ronny Verhelst, investisseur à titre privé dans Gamestream, personnalité du monde des télécoms et actuellement président de Delta Fiber, "les jeux vidéo ont un rôle de premier plan dans la modernisation des industries de loisirs. Alors que ce secteur est en plein boom, les opérateurs télécoms sont au coeur de la révolution du streaming et vont permettre à Gamestream de consolider sa position de leader. Je suis fier de faire partie de l'aventure Gamestream à une étape clé de son développement".

Alain Wilmouth, cofondateur et PDG de 2CRSi, conclut : "En quelques années, le jeu vidéo a pris une place essentielle dans l'économie : il est devenu la plus grosse industrie culturelle devant le cinéma, la musique et la littérature, et ne connaît pas de frontières. Avec un positionnement B2B unique et les solutions technologiques les plus avancées, Gamestream a réalisé un parcours impressionnant depuis notre entrée au capital en 2018 et compte aujourd'hui des clients sur plusieurs continents. L'arrivée de nouveaux investisseurs aux expertises complémentaires (téléphonie, hôtellerie...) va encore accélérer la dynamique de croissance de l'entreprise dans les mois à venir."