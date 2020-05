Voici pourquoi vous avez besoin d'un Technical Game Designer Par Franck Fitrzyk - Technical Designer

De la même manière que le métier de technical artist a connu une expansion fabuleuses ces dernières années, celui de technical designer commence lui-aussi à prendre de la place sur les tableaux d'offres d'emploi. Après avoir reconnu la nécessité d'apporter un support technique dédié aux modeleurs 3D, environment artists et autres créateurs d'assets visuelles, on se rend de plus en plus compte du besoin d'aider les autres créateurs de contenus majeurs : les designers.

Qu'ils soient game designer, level designer, AI designer, System designer ou quest designer, tous ces créateurs de contenus ont besoin à un moment de la production, sinon tout du long, d'un support technique, d'une aide pour résoudre leurs problématiques techniques des plus simples aux plus complexes.

Le technical design est donc en premier lieu une discipline de support visant à faciliter le travail des différents designers et à faire l'interface entre les designers et les divers pôles techniques.

Qu'est-ce que le technical design ?

Le technical design, ou conception technique de jeu vidéo pour les puristes de notre belle langue française, est le liant qui fait se rejoindre les principes de game design et les problématiques techniques (programmation, outils). En fonction des équipes et des projets, le technical design peut prendre une multitude de formes allant de l'expression des besoins de l'équipe design en outils et fonctionnalités pour réaliser le contenu du jeu, à la création de script, de prototypes et de contenu nécessitant des connaissances techniques en programmation ou dans certains logiciels.

Quel est le rôle du technical designer ?

Cédric Hauteville, level designer chez Deep Mind, a dit durant sa conférence à la GDC en 2019 sur le technical design : "Le technical designer est le chaînon manquant entre les designers et les programmeurs et autres métiers techniques."

En fonction des besoins de votre projet ou des compétences de votre équipes, le technical designer peut devenir un élément puissant de votre production. Dans un premier temps, son rôle est de comprendre le design et la direction créative afin d'anticiper les besoins des designers pour produire le contenu du jeu de la manière la plus simple et la plus efficace possible. C'est donc la personne qui va exprimer les besoins de l'équipe de game design ou de level design aux équipes techniques, qu'ils soient gameplay programmeurs, développeurs d'outils, de générations procédurales, animateurs, ou tout poste créant un élément (outils ou feature) qui sera utilisé par les designers à terme. Il travaille avec les leads et les producers pour défendre les améliorations nécessaires en prouvant le temps de production qu'elles feraient gagner à l'équipe. En fonction de ses compétences et du projet, ce peut même être lui qui crée des prototypes, les outils ou fonctionnalités demandées par les designers.

Par exemple, pendant mon temps en tant que technical level designer à Ubisoft Annecy, je ne développais pas les outils moi-même, je suivais leur développement avec les équipes en charge. Je devais garder l'intention et m'assurer que ce qui était développé répondait bien au besoin soulevé. Nous travaillions sur un moteur nécessitant des connaissances en C++, ce que je n'ai pas. Néanmoins, j'étais capable d'utiliser les outils et de préparer des templates, des presets et de la documentation pour les designers de mon équipe.

Le technical designer suit, depuis l'expression des besoins de l'équipe de design, le développement des outils à destination de son équipe ou tout autre élément de jeu qui pourrait nécessiter un paramétrage (quêtes, génération procédurale, élément d'exploration tel que des collectibles, AI, interaction avec l'environnement, activation scriptée d'animations, etc). Il est le premier testeur de ces fonctionnalités et donc, l'interlocuteur privilégié des équipes de développement d'outils et autres programmeurs mais aussi des leads designer qui souhaitent rester au courant de l'avancement de leurs futurs outils de création.

Aussi bien en amont du projet qu'en cours de production, le tech designer sait identifier les lacunes dans le workflow de ses collègues et fait en sorte de les améliorer. Cela peut tout simplement se traduire par une préparation en amont de certaines tâches qu'auront à faire les designers plus tard en production toujours dans le but de leur faciliter le travail, voir même en automatisant certaines tâches ou en préparant des templates. Par exemple dans le cadre de scripting de missions narratives, il peut préparer des fonctions réutilisables, voir même des templates de quêtes sur lesquelles ses collègues designers pourront baser leur travail.

Il est le garant de l'UX des outils de son équipe et s'assure qu'ils aient des outils et des workflows adaptés à leur projet. Son but est d'amoindrir la charge technique de l'équipe afin que les designers créatifs puissent passer plus de temps à créer du contenu plutôt qu'à résoudre des problèmes liés aux outils.

Au final, il est le support de l'équipe design tout au long du projet. Il a une capacité de compréhension du design et des domaines techniques qui lui permet d'anticiper les besoins et les problèmes potentiels. Bien utiliser, il devient un sérieux atout de production et un pilier de l'équipe. Il est le référent technique de l'équipe design : s'ils ont un problème de workflow ou d'outils, ils savent qu'ils peuvent trouver une réponse ou un aiguillage auprès de lui. Il devient aussi l'ami des programmeurs qui apprécient n'avoir qu'un seul interlocuteur pour transmettre leurs instructions et leur information technique.

C'est un vrai poste où il vous faut une personne en qui l'équipe sait qu'elle peut avoir confiance. Il centralise les besoins, il centralise les demandes et les informations, sait les rendre, les synthétiser. C'est un des membres de de votre équipe qui a une vision claire du pipeline complet. De ce fait, c'est également le rôle du technical designer de former les membres de son équipe aux nouveaux outils ou aux nouvelles fonctionnalités. Formation rimant avec documentation, la construction d'une source de documentation technique et de tutoriaux fait également parti de ses missions.

Vous voyez donc qu'un technical designer peut vraiment être un élément central à votre équipe, l'interface entre vos créateurs de contenu (game designer, level designer, quest designer, system designer) et vos programmeurs (ou tout membre d'une équipe technique).

Les bénéfices

Améliorer les méthodes de travail pour gagner en temps de production sur le moyen et long terme ;

Gagner en flexibilité et en temps d'itération sur le contenu du jeu ;

Réduire la charge des problèmes techniques des designers pour leur donner plus de temps pour laisser exprimer leur créativité ;

Disposer d'un expert afin de pouvoir faire des choix stratégiques au cours de la pré-production et de la production ;

Travailler avec une source de connaissances et de documentation ;

Avoir une personne disponible pour former les autres designers aux outils et les aider à progresser ;

Améliorer le bien-être de son équipe design et son efficacité

Ce que le Technical Designer n'est pas…

Le technical designer n'est pas un programmeur. Il peut avoir un passé de programmeur mais son nouveau poste ne signifie pas forcément qu'il sera amené à coder. Ce rôle ne nécessite pas d'avoir des compétences avancées en programmation. On peut voir en ligne encore quelques annonces pour ce type de poste qui demande de bonnes compétences en programmation. Celles-ci ne sont pour moi que des tentatives de recruter deux personnes au prix d'une. Nous avons vu plus haut qu'un technical designer peut déjà remplir bon nombre de tâches sans avoir besoin de coder.

Qui est le Technical Designer ?

Le technical designer vient généralement d'un des deux backgrounds suivants :

C'est un designer ayant une affinité très forte avec les outils, des compétences techniques et une bonne compréhension des enjeux techniques de son métier ;

C'est un programmeur ayant une affinité particulière avec le design et qui est capable de comprendre les besoins d'un designer.

Les différents technical designers

Technical Designer (généraliste)

Technical Game Desginer

Technical Level Designer

Technical Quest designer

Technical AI Designer

Technical Combat Designer

Technical World Designer

Technical Narrative Designer

Les compétences du Technical Designer

Capacité analytique forte

Compréhension du game design et des principes de programmation

Capacité à synthétiser des problèmes complexes

Faire preuve d'une grande pédagogie

Etre proactif et être une vraie force de proposition

Créer de la documentation technique pour son équipe

Développer des relations humaines avec ses collaborateurs

Rapide apprentissage des outils de développement

Curiosité et veille technique

Etre à l'écoute des autres, de leurs besoins et de leurs contraintes.

Pragmatique

Toute connaissance technique en modeling, texturing, rigging, animation, programmation, scripting, génération procédurale peuvent être nécessaire et bénéfiques en fonction du projet et de l'équipe.

"Je n'ai pas les moyens d'intégrer un technical designer dans mon équipe…"

Embauchez un technical designer freelance c'est possible ! Il saura vous apporter une expertise et une méthodologie pour améliorer votre workflow de création de contenu, et vos designers n'en seront que plus heureux.

Vous aider à évaluer et planifier les futurs besoins en outils et en features de vos designers gameplay ;

Vous aider à produire du contenu optimisé et prêt à l'emploi par vos designers pour la création de contenu ;

Créer des documents de demandes claires de vos designers pour vos programmeurs et ainsi faciliter le développement de vos outils et de vos features de jeu ;

Créer une documentation technique adaptée à votre projet en texte et en vidéo ;

Former votre équipe sur des outils existants ou sur les nouveaux outils conçus ensemble.

Voilà un certain nombre de tâches que peut accomplir votre technical designer freelance pour alléger la charge de travail et venir en soutien de votre équipe de production.

Il peut aussi vous aider, dans le cadre d'un premier recrutement sur ce poste, à intégrer un Tech Designer à temps plein au sein de votre production en vous accompagnant sur les problématiques que celui-ci pourrait prendre en charge et voir l'organisation de votre équipe autour de lui.