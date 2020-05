Gaming School accompagne Riot Games France pour le lancement de sa plateforme éducationnelle dédiée à League of Legends La plateforme de coaching de jeux vidéo Gaming School apporte son expertise pédagogique et ses contenus

Gaming School, plateforme en ligne de coaching de jeux vidéo annonce son partenariat avec Riot Games France, éditeur majeur de jeux vidéo multijoueurs, autour du lancement de son site éducationnel pour League of Legends.

Une plateforme conçue pour et avec les joueurs

La plateforme de Riot Games France enrichit l'expérience de jeu en proposant un accompagnement pédagogique aux joueurs de League of Legends. Qu'ils soient débutants ou joueurs aguerris, ils peuvent accéder gratuitement à des contenus sur des thématiques de jeu précises et destinés à les faire progresser.

Au fil des mises à jour du jeu et selon les avis et suggestions de la communauté de joueurs, de nouveaux contenus seront proposés conjointement par Riot Games France et Gaming School.

Dans ce dispositif, Gaming School apporte son expérience dans le suivi des parcours pédagogiques liés à la pratique du jeu vidéo et alimente la plateforme de Riot Games France avec ses contenus pour le jeu League of Legends. Ceux-ci sont réalisés avec des coachs reconnus, des joueurs professionnels en activité ou retirés de la scène esport (Shaunz, Marex, des joueurs du FC Nantes esport...). Ils permettent d'appréhender toutes les subtilités, détails et évolutions du jeu.

Approfondir l'expérience de jeu

"Fort de ses 10 ans d'existence, que nous avons célébrés avec nos joueurs en octobre dernier, et de par son évolution permanente, League of Legends est un jeu extrêmement riche. L'expérience utilisateur se situant au centre des préoccupations de Riot Games, la création d'un espace destiné à donner des clés de compréhension supplémentaires à la communauté française pour qu'elle puisse pleinement exprimer sa créativité, sonnait comme une évidence. L'expérience de Gaming School dans la création de contenus et services pédagogiques pour joueurs de League of Legends de tous niveaux, ont fait de la plateforme le partenaire idoine dans cette nouvelle aventure." explique Guillaume Rambourg, Directeur Général de Riot Games France.

Pour Gaming School et Jean Baptiste Racoupeau, son Directeur Général délégué : "La collaboration avec Riot Games France va dans le sens de notre objectif de rendre l'esport accessible à tous, quel que soient le niveau de jeu, l'âge ou les moyens financiers. La confiance d'un créateur majeur de jeux esport va nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension des besoins des joueurs et des éditeurs. Nous sommes aux prémices de ce que peut apporter l'éducationnel à l'écosystème du jeu vidéo. C'est pourquoi nous travaillons à un plan d'investissement ambitieux."

Gaming School propose une panoplie d'outils e-learning pour apprendre, progresser et adopter les bons réflexes sur les jeux vidéo en ligne les plus populaires :

Coachings collectifs (30 à 40h de live par semaine et +1000h de replays)

Coachings particuliers

500+ vidéos de tutoriels

450 tests et exercices pratiques

Suivi de progression en temps réel

Ce positionnement grand public couplé à une distribution dans plus 400 magasins Micromania-Zing a permi de séduire plus de 6000 élèves en moins d'un an.