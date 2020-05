The last of us Part II - L'Artbook officiel du jeu vidéo événement de 2020

La VF de l'artbook officiel de The Last of Us Part II, un des jeux vidéo les plus attendus de l'année 2020. Suivez Ellie dans sa longue et implacable quête de vengeance à travers des Etats-Unis post-pandémie, dans ce magnifique ouvrage grand format et en couleur, réunissant une collection exhaustive d'artworks originaux commentés par les créateurs même du jeu.

Contenu

Plongez dans l'univers de The Last of Us Part II grâce à cet artbook qui révèle les documents les plus secrets en provenance directe du studio de développement Naughty Dog, auteur des sagas vidéoludiques Uncharted et The Last of Us.

Dans ces 200 pages grand format entièrement en français, découvrez des centaines de croquis, des travaux préparatoires, des dizaines d'illustrations officielles ou inédites qui ont permis au studio Naughty Dog de créer cette suite tant attendue. Cet artbook officiel offre une plongée fascinante dans les coulisses de la création de The Last of Us Part II. Il s'agit d'une source incontournable pour découvrir les inspirations et idées diverses de l'équipe de développement.

Les explications données par Neil Druckmann, le réalisateur du jeu, ainsi que celles d'Erick Pangilinan et John Sweeney, les directeurs artistiques, font également de cet artbook officiel un véritable making-of visuellement attrayant.

"Cinq ans après avoir versé toutes nos larmes, notre sueur et notre sang dans ce jeu, nous avons créé une expérience dont nous sommes incroyablement fiers. Nous espérons que ce livre vous offre un aperçu de cette aventure." - Neil Druckmann, réalisateur de The Last of Us Part II

La série The last of us

The Last of Us s'est écoulé à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde ! Il a été élu "Jeu Vidéo de la décennie 2010" par des dizaines de sites spécialisés dans les jeux vidéo (Forbes, IGN, et des centaines d'autres sites critiques). Sur Metacritic, sa note globale est de 95/100, l'une des notes les plus élevées de l'histoire du jeu vidéo.

The Last of Us Part II sort officiellement et en exclusivité sur PS4, le 19 juin 2020. C'est le jeu vidéo blockbuster évènement de 2020 et le plus attendu de l'année ! Il s'annonce encore plus fort et puissant que le premier épisode.

Cet artbook officiel est disponible en deux versions : standard et collector

L'édition collector limitée est exclusive au site omakebooks.com

Sortie officielle en librairie le 2 juillet 2020, disponible le 25 juin sur Omakebooks.com

Commander cet ouvrage

Titre : L'Artbook officiel de "The last of us - Part II" - VF

Auteur : Naughty Dog

Editeur : Omaké Books

Commander : sur Omakebooks