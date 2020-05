Le premier navigateur de jeu au monde, Opera GX, bénéficie de la prise en charge intégrée d'Instagram et d'autres caractéristiques uniques à Opera

Instagram désormais intégré dans le premier navigateur de jeu au monde

Opera GX intègre Workspaces, un outil lancé fin janvier dernier permettant de regrouper les onglets en fonction du contexte

GX a doublé son nombre d'utilisateurs mensuels depuis le début de l'année pour atteindre plus de 3 millions

Premier anniversaire de GX avec une nouvelle version à venir en juin

Opera GX est le premier navigateur de jeu au monde, conçu pour les personnes qui aiment jouer aux jeux sur informatique. Le navigateur aimé et utilisé par 3,4 millions de joueurs bénéficie désormais de la prise en charge intégrée d'Instagram et d'autres fonctionnalités uniques récemment introduites dans Opera, notamment les espaces de travail ou Workspaces qui permettent aux utilisateurs de regrouper les onglets en fonction du contexte dans lequel ils les utilisent.

Opera GX possède de nombreuses caractéristiques uniques telles que l'intégration native de Twitch, ainsi que des limiteurs de RAM, de CPU et de réseau qui rendent le navigateur moins gourmand en ressources. Il bénéficie également de nouveaux effets sonores avec des paramètres sonores étendus.

Support natif d'Instagram

Instagram intégré est l'une des fonctionnalités les plus populaires récemment introduite dans le navigateur principal d'Opera et c'est quelque chose que les utilisateurs d'Opera GX ont demandé. Comme les joueurs passent beaucoup de temps en ligne à jouer à des jeux ou à regarder des flux, il est important qu'ils puissent également accéder facilement à leurs réseaux sociaux. Opera GX dispose déjà de plusieurs messagers intégrés tels que Telegram, Facebook Messenger et WhatsApp. La prise en charge native de Twitch permet aux utilisateurs de voir qui est en ligne et de se tenir au courant de la liste des flux en direct. L'ajout d'Instagram à la liste permet d'accéder en un clic à ses messages directs.

Les utilisateurs d'Opera GX peuvent accéder à leur flux principal Instagram, ainsi qu'aux Instastories, à la fonction d'exploration et aux DM. La fonction est intégrée dans la barre latérale du navigateur, ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas à ouvrir un nouvel onglet pour accéder au réseau social ou à utiliser leur téléphone pour vérifier les DM récents. Ils ont également la possibilité d'accéder à Instagram depuis un écran plus grand et avec un clavier plus large.

"Nous avons donné à chacun une raison de moins de détourner le regard de ses magnifiques configurations de jeu", a déclaré Maciej Kocemba, directeur de produit à Opera.

Le Navigateur de choix pour plus de 3 millions de joueurs

Opera GX est disponible sur Windows et Mac, et est devenu le navigateur incontournable pour les amateurs de jeux vidéo. Depuis son lancement lors de la convention E3 en juin 2019, la communauté GX s'est développée pour atteindre 3,4 millions de personnes en avril 2020. "Nous sommes ravis que des millions de joueurs aient décidé de passer à Opera GX, un navigateur spécialement conçu pour répondre à leurs rêves et à leurs besoins. Pour nous assurer que toutes nos fonctionnalités restent pertinentes, nous avons doté le navigateur de boutons de rétroaction qui permettent à chacun d'évaluer chaque fonctionnalité. La note moyenne est actuellement de 4,7 sur 5, ce qui est fantastique", a ajouté M. Kocemba.

Pour célébrer le premier anniversaire d'Opera GX en juin, Opera sortira de nouvelles fonctionnalités passionnantes en juin 2020, le compte à rebours a commencé !

Opera GX est le navigateur conçu spécialement pour les joueurs

Opera GX est une édition spéciale du navigateur Opera conçue spécialement pour les joueurs. Son design frais et inspiré des jeux a été récompensé par deux des prix de design les plus prestigieux au monde : le Red Dot Award et le IF Design Award 2020.

Le navigateur inclut GX Control : une fonction qui permet aux utilisateurs de définir la quantité de CPU ou de RAM de leur ordinateur qu'ils sont prêts à laisser leur navigateur utiliser, laissant plus de ressources de l'ordinateur pour le jeu. Il permet également de limiter la part de la bande passante du réseau utilisée par le navigateur, ainsi que d'ajuster les thèmes de couleur du navigateur (intégration Razer Chroma).

Opera GX est également le seul navigateur actuellement disponible avec des effets sonores, conçu par le compositeur primé Rubén Rincón et le groupe Berlinist. Cette version inclut encore plus d'effets sonores et des options de configuration étendues : chaque son peut être activé/désactivé et son volume peut être ajusté. Bien qu'ils sonnent très bien sur les haut-parleurs, Opera GX a maintenant rejoint le club "Better with headphones".

GX vous permet désormais de trouver facilement les onglets ouverts, de les regrouper en espaces de travail et d'en fermer les doubles

Avec cette version, Opera GX adopte également des fonctions utiles de gestion des onglets du navigateur Opera. Opera GX inclut désormais la fonction populaire "Workspaces", qui vous permet de regrouper les onglets dans cinq espaces de travail distincts et de garder le navigateur un peu plus ordonné. Le navigateur vous permet également de personnaliser leurs icônes et leurs noms.

Une autre fonction qui améliore la navigation pour ceux qui aiment avoir de nombreux onglets ouverts est la fonction de recherche dans les onglets. Vous pouvez cliquer sur l'icône de la loupe dans le coin supérieur droit du navigateur ou utiliser le raccourci clavier Ctrl+espace pour obtenir une fenêtre contextuelle répertoriant tous vos onglets ouverts (vous devrez peut-être faire défiler la liste si vous avez beaucoup d'onglets). Vous pouvez y trouver un onglet spécifique en tapant des mots clés dans le champ de recherche.

Opera GX met désormais également en évidence les onglets en double lorsque la souris les survole et permet de les fermer facilement.