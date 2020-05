Guide des métiers 2020 : Producteur, chef de projet Il est responsable de toute la création d'un jeu, depuis la phase de projet jusqu'à sa finalisation.

Le producteur, ou producer, est aussi appelé chef de projet dans le jeu vidéo. C'est, dans un studio, la personne responsable de l'intégralité de la création d'un jeu, depuis la phase de projet jusqu'à sa finalisation. Il cherche les financements, bâtit les équipes, coordonne les travaux et s'assure que le développement correspond bien à ce qui a été décidé. La première chose à anticiper, c'est l'état du marché, ses tendances au moment où le jeu sera commercialisé soit plusieurs années plus tard pour les jeux demandant un long travail de développement. La seconde, c'est la montée en charge que le jeu va impliquer. Si quelques personnes autour d'une table suffiront à l'étape de projet, ce seront peut-être des centaines de personnes qui devront être mobilisées au plus fort de la production. Tout cela se budgétise, se prévoit. Une fois les coûts estimés et le projet validé, le producteur va chercher les financements, qui sont souvent multiples, qu'ils soient privés ou institutionnels.

Son travail n'est pas seulement administratif ou financier, puisque le producteur est aussi le garant de la qualité finale et, pour cela, il doit connaître les différents métiers sollicités, leurs possibilités et leurs contraintes. Personne ne lui demandera de pouvoir les remplacer poste à poste, mais de pouvoir manager les équipes en les guidant dans leur travail si nécessaire. Tel un chef d'orchestre qui ne jouera jamais aussi bien que le premier violon, mais qui sait son importance et son apport. Anticiper, manager, mais aussi faire l'interface. Interface entre les équipes, avec les commanditaires, avec les consoliers s'il le faut. Toutes les personnes du pipeline de production, tous les interlocuteurs externes, mais aussi l'équipe marketing et commerciale ont un jour ou l'autre à travailler avec le producteur. Il doit être un excellent communicant, capable de fédérer les équipes autour de son objectif. Par ailleurs, c'est souvent lui qui sera l'interlocuteur de la presse. S'il doit savoir faire et respecter un business plan, il doit aussi être doté d'un grand sens des relations humaines et savoir se montrer aussi bien leader qu'à l'écoute des propositions des uns et des autres.

Niveau d'études bac +5

Salaire mensuel brut de 2 500 € à 5 000 €

Grimper les échelons

Il est rare qu'une personne soit devenue producteur sans être passée par d'autres postes préalablement, le temps d'appréhender toutes les contraintes de la production et les particularités de chaque métier. Et même s'il n'est pas le créateur de base du jeu, plus le producteur sera imprégné de la culture d'un studio, plus il saura apporter une patte particulière au jeu. Enfin, il y a une chose que le producteur doit toujours garder en tête : rien ne se passe jamais comme prévu !

Qualités requises

Excellente culture du jeu vidéo

Sens du leadership

Diplomatie

Pragmatisme

Acquis de fin d'études

Excellente connaissance de toute la chaîne de production d'un jeu vidéo

Gestion de projet

Connaissance du marketing

Paroles de professionnels : Charlotte Lavergne

Elle est directrice pédagogique Jeu Vidéo à Isart Digital. Elle a notamment travaillé chez Canal Plus, Gameloft et Kobojo.

Quel est le rôle d'un producer dans le pipeline de production d'un jeu vidéo ?

Le producer est le chef d'orchestre de l'équipe de production d'un jeu vidéo. C'est à la fois un gestionnaire et un manager. Le producer doit leader, planifier et arbitrer les décisions stratégiques du projet afin de livrer avec son équipe un produit qualitatif, correspondant aux attentes du client/joueur et de la direction, dans les temps et le budget impartis. Il encadre l'équipe de développement durant toute la durée de la production du jeu vidéo, et il est amené à gérer un ou plusieurs projets à la fois. Il est garant du respect du budget, des deadlines de livraison et du scope du projet. Cela passe par de la planification de projet, en établissant les principales étapes de la production (alpha, bêta, etc.), leurs contenus, et en définissant les méthodes organisationnelles et outils de production. Son autre principale mission est de manager des équipes créatives et pluridisciplinaires qui constituent " l'équipe de développement ". Ces équipes de développement vont d'une dizaine de personnes à plusieurs centaines de personnes internes ou externes. Les équipes de développement sont généralement constituées de game designers, game programmers et game artists. Le producer est amené tout au long de la production à être le point d'interface de communication entre l'équipe de développement, les départements internes au studio et les partenaires externes (dont les éditeurs).

Peut-il intervenir sur le contenu même du jeu ?

Le producer peut avoir un rôle plus ou moins important sur le contenu du jeu. Cela dépend de la constitution de l'équipe et de la politique interne de chaque studio concernant les processus créatifs. Néanmoins, le producer a un rôle d'arbitrage important car il est responsable du scope du projet, sa vision, et donc intervient si nécessaire sur les sujets de contenu du jeu. Le producer n'a pas forcément un profil technique, ses missions principales étant le management et la gestion. De ce fait, il n'est pas censé intégrer du contenu de manière opérationnelle dans le jeu par exemple. Il est là pour amener les équipes techniques expertes dans ces domaines à le faire de la manière la plus efficace, qualitative et coordonnée.

Quels sont ses principaux interlocuteurs ?

Les principaux interlocuteurs du producer vont être son équipe de développement avec qui il communique le plus souvent. Il échange également beaucoup avec les autres services internes à l'entreprise : marketing, communication, finance, direction. Il est également le point de contact, représentant l'équipe de développement avec les éditeurs. Enfin, il est amené très souvent à communiquer avec d'autres partenaires externes, comme des prestataires ou des studios en coproduction par exemple.

Jusqu'à quel point est-il nécessaire de maîtriser les différents métiers intervenant lors de la création du jeu pour être producer ?

Il n'est pas nécessaire de les maîtriser de manière opérationnelle, mais il est impératif de bien les connaître et de les comprendre. Les équipes de développement de jeu vidéo sont de métiers très différents techniquement aux contraintes diverses.

Quelles sont les qualités préalables nécessaires avant de se lancer dans les études pour ce métier ?

Les softs skills sont très importantes dans ce métier : une excellente communication, un très bon sens de l'organisation, la maîtrise de l'anglais. Dans l'exercice de son métier, il devra être un planificateur hors pair. Il lui faut également connaître les méthodes de management, dont la gestion des conflits, le management créatif et, bien sûr, avoir une bonne connaissance des métiers du jeu vidéo, mais aussi pouvoir échanger avec la finance, le marketing ou les data analysts. Une excellente connaissance du marché, de ses enjeux et de ses tendances est enfin requise.

Ce métier peut-il s'exercer en freelance ?

Ce métier s'exerce peu en freelance. Le producer étant manager d'équipe, et les projets étant longs, les producers sont en CDD ou CDI dans les studios. Il est garant du scope et de la vision du projet et, afin de pérenniser cela, il est préférable d'avoir des équipes avec un faible turn over.

