La Bourse Jeux Vidéo : étudiant.e.s, les inscriptions sont ouvertes

La Bourse Jeux vidéo (ou Bourse JV) a pour vocation de fournir un soutien financier et d'accompagner des jeunes femmes et hommes aux revenus modestes vers un accès aux études dans des écoles de jeux vidéo reconnues. Après une première annonce en mars dernier, les inscriptions à la bourse sont désormais ouvertes.

Un dispositif encadré par des vétérans de l'industrie

Proposée par Jehanne Rousseau (Spiders Studio), Mickaël Newton (Loisirs Numériques), Cédric Bache et Laurent Checola (La Belle Games) et encadrée par Loisirs Numériques, la Bourse JV est un engagement ambitieux vers l'égalité des chances et une industrie du jeu vidéo plus inclusive et responsable. L'association quant à elle, est bien connue pour ses initiatives solidaires et son travail de médiation via les jeux vidéo.

C'est pour cela que dès la rentrée 2020, l'ambition de la Bourse JV est d'accompagner cinq étudiant-e-s post-Bac pour ainsi couvrir 100% de leurs frais d'inscription, les frais d'installation ainsi que le matériel nécessaire à l'activité. La bourse leur donnera également accès à un panel de professionnel-le-s qui sera à leur disposition pour les accompagner jusqu'à la fin de leurs études. Les postulant-e-s à la bourse seront sélectionné-e-s sur dossier.

Les premiers soutiens de la Bourse Jeux Vidéo

Plusieurs organisations nous ont contactés, faisant suite à l'annonce de la création de l'initiative, par Jehanne Rousseau - qui recevait le prix de la Personnalité de l'Année - durant les Pégases du Jeu Vidéo en mars 2020. En plus des studios Spiders et La Belle Games, le créateur bordelais Asobo Studios (A Plague Tale : Innocence, Microsoft Flight Simulator) et le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo) s'engagent à nos côtés.

Nos partenaires répondent présents pour la récolte de fonds financiers et matériels servant à structurer la Bourse Jeux Vidéo, la mise à disposition de leurs collaborateur-ice-s pour l'accompagnement des jeunes et assureront la visibilité de l'initiative via leurs canaux de communication. D'ici à fin juillet 2020, nous terminerons le premier tour de récolte de fonds financiers, matériel et partenariats de visibilité média.

Engagez-vous à nos côtés et contactez-nous dès maintenant : boursejvloisirsnumeriques.org

Pour s'inscrire

A la Bourse JV : Vous êtes étudiant-e- passionné-e par l'industrie et intéressé-e par la Bourse Jeux Vidéo ? Pré-inscrivez-vous dès aujourd'hui.

A la session de questions / réponses en direct : nous vous proposons un live avec les porteurs de l'initiative auquel vous pourrez participer en direct. Il aura lieu le jeudi 4 juin prochain à 19 heures et il suffit de vous inscrire ici. Soyez nombreux-ses.

Toutes les actualités concernant la Bourse Jeux Vidéo et l'agenda à venir seront disponibles sur le site Internet www.boursejeuvideo.fr, également consultable dès le 4 juin prochain également.