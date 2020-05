App Annie : Le temps passé sur mobile a explosé dans le monde pendant le Covid-19

Pendant le Covid-19, le temps moyen passé par utilisateur chaque jour a augmenté de façon spectaculaire. Et nous avons vu cela se dérouler par phases - d'abord en Chine, qui a subi le premier impact à l'échelle du coronavirus, puis en Corée du Sud, au Japon et en Italie, et enfin aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés occidentaux.

Dans l'ensemble, nous avons constaté des augmentations spectaculaires du temps passé, notamment 39 % en Italie, 25 % en France, 17 % au Royaume-Uni et 14 % aux Etats-Unis au cours du mois d'avril 2020 par rapport à 2019.

Il ne s'agit pas d'une hausse temporaire. Même lorsque le temps passé se stabilisera, il sera à un point beaucoup plus élevé qu'avant la Covid-19, car il s'appuie sur un changement existant dans le comportement des consommateurs.

Nombre moyen d'heures passées quotidiennement par appareil sur mobile pendant la pandémie de Covid-19