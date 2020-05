Arkane Studios fête son vingtième anniversaire Au programme des festivités : trois semaines de célébrations avec des concours, des vidéos, des aperçus des coulisses, et Arx Fatalis disponible gratuitement en téléchargement

Bethesda Softworks, société de ZeniMax Media, est fier d'annoncer le vingtième anniversaire d'Arkane Studios. Créateurs de jeux d'aventure parmi les plus innovants et appréciés du monde du jeu vidéo, Arkane Studios a ouvert ses portes pour la première fois à Lyon il y a 20 ans, avant de s'implanter aux Etats-Unis en fondant Arkane Studios Austin, au Texas. Par ailleurs, Bethesda proposera pendant les trois prochaines semaines toute une série d'activités, vidéos et contenus pour célébrer comme il se doit ce vingtième anniversaire.

Au cours de ces deux décennies, les joueurs ont ainsi pu parcourir de nombreux univers uniques comme les donjons humides d'Arx Fatalis, les rues glaciales et brumeuses de Dunwall dans Dishonored, les panoramas ensoleillés de Karnaca dans Dishonored 2 ou encore la station spatiale inquiétante de Prey, Talos I.

Les titres d'Arkane font partie des jeux les plus acclamés par la critique de cette dernière décennie : Dishonored a ainsi remporté le titre de Jeu de l'année aux Game Awards de 2012, Dishonored 2 a décroché plus de 100 récompenses et nominations "Meilleur jeu 2016" et Prey cumule plus d'une centaine de récompenses et nominations de fin d'année.

Pendant les trois prochaines semaines, Bethesda fêtera les 20 ans d'Arkane à travers de multiples contenus et activités, notamment des concours, des vidéos, des sessions "Ask Me Anything", des aperçus des coulisses et bien plus encore. Les fans pourront se connecter à la chaîne Twitch de Bethesda pour participer aux diffusions en direct avec des développeurs d'Arkane Studios et des invités spéciaux. Plus d'informations.

Les joueurs peuvent aussi célébrer l'événement en rejoignant la nouvelle communauté des fans de jeux Arkane intitulée Arkane Outsiders. En rejoignant les Outsiders et en s'inscrivant à la newsletter avant le 31 mai à 16 h, les joueurs recevront un exemplaire numérique gratuit du premier titre d'Arkane Studios, Arx Fatalis, via le lanceur Bethesda.net. Ils recevront également un exemplaire numérique de l'artbook "The Art of Arkane" à leur inscription.