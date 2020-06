Start To Play s'adapte et devient 100% digitale pour l'édition 2020 Edition VII du 22 au 23 août 2020

Start to Play, le festival du jeu vidéo de Strasbourg, se réinvente pour proposer une édition 2020 inédite.

2020 ne sera pas une année comme les autres, nous le savons maintenant. Mais une chose est sur : la crise actuelle n'aura finalement pas eu raison de la fièvre de l'esport et du gaming . L'équipe du festival, avec le soutien de ses partenaires, a décidé de s'adapter et de montrer la force du jeu vidéo.

Installez-vous confortablement dans votre canapé ou dans votre siège gamer. Rendez-vous virtuellement le samedi 22 et dimanche 23 août 2020 sur la plateforme de streaming Twitch et sur Facebook en Live, pour la 7e édition de Start To Play 100% digitale !

Une programmation complète prochainement révélée, avec au programme, plusieurs temps-forts dynamiques et ludiques. Tout au long de ce week-end inédit découvrez divers : Tournois esport, conférences, interviews, challenges et de nombreuses surprises !

1er tournoi annoncé

La finale du circuit Strasbourg Esport Tour by Orange, en collaboration avec le Esport Club Strasbourg.

Après 3 étapes très disputées, les joueurs amateurs comme professionnels se retrouveront pour cette dernière étape qui aura lieu en ligne sur 2 jeux vidéo du moment, Rocket League sur PC et NBA 2K20 sur PlayStation 4. Inscriptions et règlement bientôt disponibles.