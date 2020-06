La plateforme My.Games Store offre une répartition des revenus de 90/10 au profit des développeurs

L'entreprise internationale de jeux vidéo My.Games a annoncé une nouvelle commission pour les développeurs qui choisissent de distribuer leurs titres via la plateforme My.Games Store. La nouvelle option offre une répartition des revenus à hauteur de 90/10, où 90% des revenus iront au développeur et 10% à la plateforme. Ce nouveau partage des revenus s'applique à tous les achats effectués dans le cadre des campagnes publicitaires du développeur.

Pour avoir le droit à cette augmentation des revenus, les développeurs doivent d'abord générer un lien traçable dans leur espace personnel sur le My.Games Store. Le lien peut ensuite être utilisé dans toutes les campagnes publicitaires, y compris celles sur Facebook, Google, les canaux de streaming et les blogs. Les achats effectués à l'aide du lien fourniront automatiquement 90 % des revenus au développeur.

Dans leur espace personnel, les développeurs disposent également de données importantes sur leurs jeux, comme le taux de clics, le nombre d'inscriptions, les statistiques sur les utilisateurs ou encore des chiffres sur le retour d'anciens joueurs. Grâce à ces données, les développeurs peuvent optimiser l'efficacité de leurs campagnes de publicité et profiter du meilleur partage des revenus possible.

"Nous célébrons ce mois-ci le premier anniversaire de My.Games. Nous voulons partager l'incroyable succès de cette première année avec les développeurs," confie Rodion Kotelnikov, directeur du My.Games Store, "Nous allons augmenter la part de revenu de tous ceux qui feront la promotion de leurs jeux sur notre plateforme. Nous leur fournirons des métadonnées pour leur montrer comment leur stratégie marketing peut clairement avoir un impact sur notre trafic."

Le My.Games Store a été lancé en bêta en décembre dernier pour servir de plateforme aux jeux My.Games comme les succès populaires que sont Conqueror's Blade et Warface. La boutique continue de croitre et propose aujourd'hui plus de 150 jeux développés par plus de 50 studios et éditeurs. Depuis son lancement, la plateforme enregistre une hausse constante de son nombre d'inscriptions, et a triplé son nombre d'utilisateurs au premier trimestre 2020.

En plus de la nouvelle commission proposée aux développeurs qui génèrent du trafic sur la plateforme, My.Games continue de diviser les revenus générés par la boutique à hauteur de 70% pour le développeur et de 30% pour le My.Games Store. De son côté, My.Games utilise son pourcentage des revenus pour investir dans le développement de la plateforme et attirer de nouveaux utilisateurs via diverses activités.

"Nous avons absolument tout fait pour avoir une approche intelligente en matière d'édition avec le My.Games Store. Notre but est de proposer la meilleure plateforme au monde, à la fois pour les joueurs et pour les développeurs," explique Vasily Marguryan, PDG de My.Games, "Même si My.Games fête tout juste son premier anniversaire, notre équipe est composée de vétérans avec plus de 13 ans d'expérience. Au fil du temps, nous avons travaillé avec des centaines de sociétés et de studios différents. Cette somme d'expériences a été essentielle lors de la conception du My.Games Store pour en faire l'une des plateformes les plus compétitives du marché."