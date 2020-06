Gamestream et Chunghwa Telecom s'associent pour développer le premier service de Cloud Gaming 4K en 5G de Taïwan

Gamestream poursuit son expansion internationale en s'associant avec Chunghwa Telecom (CHT), le principal opérateur de télécommunications de Taïwan, pour créer le premier service taïwanais de Cloud Gaming en résolution 4K sur réseau 5G.

Les solutions développées par Gamestream intègrent des Processeurs Intel Xeon Scalable de 2e génération. De son côté Chunghwa Telecom a considérablement investi dans les infrastructures réseau 5G. Ainsi, elle sera en mesure d'offrir un accès rapide et une faible latence à son service de Cloud Gaming.

Gamestream et Chunghwa Telecom dessinent le futur du Cloud Gaming

"Chunghwa Telecom a pour mission de garantir à tous ses abonnés une qualité inégalée sur l'ensemble de son réseau mobile. Nous allons encore une fois le prouver lors du lancement en juillet de notre toute nouvelle offre dédiée à la 5G. En conjuguant la vitesse, la bande passante et le faible taux de latence permis par la 5G, Chunghwa offrira une expérience de Cloud Gaming en résolution 4K pour la 5G et franchira un nouveau cap en matière de loisirs audiovisuels", indique Chunghwa Telecom Mobile Business Group.

"Nous sommes fiers d'avoir été retenus par Chunghwa Telecom afin d'apporter nos solutions de Cloud Gaming à leur réseau 5G de très haute qualité. Ce nouveau succès après les contrats signés avec Etisalat (EAU), Sunrise Telecom (Suisse) et Indonesia Telekom (Indonésie) nous conforte dans notre stratégie d'expansion internationale", confie Lionel Adam, vice-président de Gamestream en charge des Ventes et du Développement. "L'alliance de notre technologie avec les performances du réseau 5G de Chunghwa Telecom va apporter aux utilisateurs de leur service de Cloud Gaming un confort de jeu inégalé. Le continent asiatique a su démontrer son avance en matière de réseau 5G. Des services de Cloud Gaming comme ceux développés par Gamestream pour Chunghwa Telecom sont aux avant-postes de cette nouvelle révolution dans l'univers du jeu vidéo", conclut Lionel Adam.

"Le Cloud Gaming va fortement se développer avec le déploiement des réseaux 5G, qui offrent une faible latence et une bande passante élevée. La solution de Cloud Gaming de Chunghwa Telecom et Gamestream est le parfait exemple d'une expérience utilisateur enrichie grâce à une étroite collaboration et à l'utilisation des technologies leader du marché" estime pour sa part Lynn Comp, vice-présidente et directrice générale de la division Visual Cloud d'Intel.

Le service de Cloud Gaming de Chunghwa Telecom sera disponible au 3e trimestre 2020.