Wargaming Europe se réorganise et change d'adresse Wargaming Europe vient de prendre ses nouveaux quartiers à Boulogne Billancourt

Situé au 1er étage d'un immeuble contemporain, les nouveaux locaux pourront désormais accueillir les 100 employés de la filiale européenne.

"Avec le succès grandissant de World of Tanks en Europe, il était nécessaire que Wargaming investisse un espace plus adapté à sa nouvelle organisation, déclare Jean Marc Codsi, général manager de Wargaming Europe. La récente ouverture de notre bureau à Prague a suscité l'intérêt de beaucoup de nos employés et certains d'entre eux ont souhaité rejoindre les équipes publishing en place dans la capitale de la République Tchèque.

Wargaming Europe est dorénavant basé au

150 rue Gallieni, 1er étage - Hall E

92100 Boulogne Billancourt

Depuis son arrivée en France en 2011, Wargaming Europe n'a eu de cesse d'évoluer

Afin de renforcer ses compétences en publishing, l'entreprise basée à Boulogne développe actuellement ses activités de streaming de plus en plus importantes avec un studio dédié à World of Tanks, et continue d'investir dans la relation avec les influenceurs et la création des évènements Wargaming dans le monde.

Une communauté grandissante et des influenceurs incontournables

"Ces douze derniers mois ont vu l'émergence d'une nouvelle gestion de notre audience avec notamment la place grandissante des influenceurs dans notre stratégie de communication mais aussi la création de contenus innovants pour nos communautés de joueurs" ajoute Jean Marc Codsi.

L'utilisation massive "d'adblockers" a fait exploser l'influence marketing déclare Stefano Incollino responsable d'un pôle de 6 personnes qui s'occupe de promouvoir Wargaming et ses jeux à travers des influenceurs via différents réseaux sociaux et plateformes (YouTube, Twitter, Instagram Facebook, TikTok, Twitch…). Un contenu natif, inbloquable, ajouté à la perception d'une recommandation donnée par l'influenceur tendent à engager l'audience de manière considérable".

"Notre communauté grandit chaque jour et est en demande de nouveautés" surenchérit Jennifer Del Carmen Govea Monagas, Senior Social Manager chez Wargaming. "Avec nos créations de contenus originaux et plus de deux tournages par semaine nos actions envers la communauté fédèrent un public de plus en plus nombreux. Nos streams réguliers peuvent atteindre 10K+ de vues et nos évènements exceptionnels atteignent 100K+ vues, ce qui est 3 voire 4 fois ce que l'on atteignait en 2018 en fonction des canaux. Notre nouvelle salle entièrement dédiée au Streaming sera équipée de tout le matériel nécessaire pour donner un contenu de qualité à une communauté très exigeante".