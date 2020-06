Electronic Arts lance plus de 25 jeux sur Steam Le service d'abonnement EA Access sera disponible pour les joueurs Steam cet été

Electronic Arts lance aujourd'hui plus de de 25 jeux EA sur Steam, en attendant plus. Dès maintenant, les joueurs peuvent explorer les jeux de rôle acclamés de BioWare comme Dragon Age : Inquisition et Dragon Age II, ou vivre l'expérience d'une conduite à haute vitesse dans Need for Speed Heat, Need for Speed : Rivals et Need for Speed (2016) , ou encore vous battre dans le délirant jeu de tir Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville. Egalement au programme : une sélection de jeux innovants développés par les partenaires d'EA comme Unravel, Unravel II, Fe et Sea of Solitude. Ces jeux et les prochains qui seront disponibles feront partie de l'offre d'abonnement EA Access qui sera lancée cet été sur Steam.

"Nous voulons que tout le monde puisse jouer à ses jeux préférés où qu'il soit et quel que soit son système. Sortir nos jeux sur Steam est donc une étape importante dans cette stratégie" déclare Mike Blank, vice-président du développement. "Nous sommes très heureux que nos jeux soient sur Steam et nous comptons les valoriser encore plus grâce à l'offre d'abonnement que nous lancerons cet été".

De nouveaux jeux EA développés pour PC seront également disponibles sur Steam et d'autres plateformes, comme Command & Conquer Remastered Collection qui est disponible aujourd'hui, avec prise en charge des mods via Steam Workshop, ce qui en fera l'une des premières franchises RTS à mettre son code source à disposition des joueurs. Cette compilation, réalisée pour les fans et avec l'aide de certains d'entre eux, contient Command & Conquer (1995), Command & Conquer : Alerte rouge et leurs trois extensions - Opérations survie, Missions Taïga et Missions M.A.D.

EA Access* est un abonnement donnant accès à un large catalogue de jeux EA, à des essais prioritaires et à des réductions sur vos achats numériques EA.

EA propose ce service depuis 2014, et il est actuellement disponible sur Xbox One, PlayStation4 et Origin.

Pour plus d'informations sur les offres d'abonnement EA, rendez-vous sur www.ea.com/fr-fr/subscribe.

Vous retrouverez bientôt plus d'informations sur les jeux à venir sur Steam.