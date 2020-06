La saga GTA : Transgressions et visions de l'Amérique De Mathieu Lallart chez Third Editions - Sortie le 9 juillet 2020

GTA, alias Grand Theft Auto, est incontestablement l'une des plus célèbres séries vidéoludiques. Chaque sortie d'un nouvel épisode constitue un véritable événement, les jeux se vendent par dizaines de millions. La série, qui met le joueur dans la peau de gangsters, est aussi connue pour les nombreuses polémiques qui entourent son rapport à la violence. Cependant, au fond, qu'est ce qui définit réellement GTA ?

Avec La Saga GTA. Transgressions et visions de l'Amérique, l'auteur Mathieu Lallart offre un regard transversal sur le phénomène, en rappelle la genèse et en décortique l'évolution artistique, technique, ludique et thématique, par le prisme du jeu vidéo, du cinéma et de l'histoire des Etats-Unis.

Titre : La saga GTA : Transgressions et visions de l'Amérique

Auteur : Mathieu Lallart

Editeur : Third Editions

