La 4e saison de la série d'animation Wafku financée en une heure sur Kickstarter

À partir du lundi 8 juin, le dessin animé de toute une génération fait appel à ses fans sur Kickstarter pour réaliser en toute liberté sa quatrième saison. Cette série explosive made in Hauts-de-France a grandi avec son public et aborde désormais des thématiques matures qui la rendent plus que jamais difficile à classifier. Cette campagne de soutien va permettre de co-créer cette quatrième saison avec la communauté, en restant à 100 % maîtres du résultat.

Tout commence il y a un peu plus de douze ans. Après le succès du jeu vidéo Dofus, Ankama crée une série d'animation qui se déroule dans le même univers (le Krosmoz), près de mille ans plus tard. Diffusé pour la première fois en octobre 2008, Wakfu est le dessin animé qui a marqué et accompagné toute une génération, atteignant le million de spectateurs lors de son pic d'audience sur France Télévisions. Aujourd'hui, la série compte trois saisons et cinq épisodes spéciaux, disponibles dans le monde entier sur Netflix.

Wakfu raconte les aventures de Yugo, un jeune garçon adopté qui se découvre des pouvoirs extraordinaires. À la recherche de ses origines, en compagnie de son vieil ami Ruel, il fera la connaissance de Tristepin le guerrier roux, de la princesse Amalia et de sa garde du corps Evangelyne, avant de retrouver son frère dragon, Adamaï. Ensemble, ils vivront de grandes aventures, connaîtront des joies et des peines, viendront à bout de bien des dangers. Ensemble, ils deviendront la Confrérie du Tofu.

Que racontera cette saison 4 ?

Après avoir affronté Nox, mage qui maîtrisait les rouages du temps ; Qilby, éminent représentant du peuple de Yugo aux pouvoirs et à l'intelligence exceptionnels ; Ogrest, l'ogre au sommet du Mont Zinit, responsable des catastrophes qui frappaient le monde ; et enfin l'omniscient Oropo, ennemi philosophe qui a placé nos héros face à leurs propres démons ; quelle menace va cette fois s'abattre sur le Monde des Douze ?

La fin de la saison 3 a laissé Yugo et ses amis aux portes de l'Ingloriom, le royaume des dieux. Le territoire flottant y apparaissait dévasté. Que s'est-il passé ? Où sont les Douze Dieux ? Existe-t-il un lien entre la victoire qu'ils viennent de remporter et ce chaos ? Jusqu'où nos héros devront-ils aller pour s'en sortir cette fois ? Autant de questions qui marquent le point de départ de cette quatrième saison.

Wakfu est aussi un jeu éponyme dans la lignée de Dofus. Avec Waven, prochain jeu d'Ankama, ils constituent une trilogie qui se déroule dans l'univers du Krosmoz.

Cette saison 4 racontera la suite des aventures de la Confrérie du Tofu et ce moment charnière entre l'ère du Wakfu et l'époque de Waven.

Wakfu a rencontré un énorme succès et a la chance d'être aimée par un public large et fidèle. Cependant, la série, comme son public, a grandi et aborde désormais des sujets qui la poussent peu à peu en dehors de la case jeunesse. Le recours au financement participatif permet à Ankama d'emmener la série là où elle ne pourrait pas aller sans les fans. Ce que les contributeurs vont offrir à Wakfu n'est rien de moins que la liberté de création, l'opportunité de faire évoluer l'histoire et les personnages sans contraintes artistiques.

Chaque épisode coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette campagne Kickstarter financera une partie de la production. En effet, Ankama s'engage à produire trois épisodes dès que le premier palier de 100 000 euros sera atteint. Chaque palier supplémentaire de 100 000 euros débloquera un épisode de plus. Des contreparties ont été prévues selon des paliers à hauteur des participations : cadeaux en jeu, objets d'art ou de collection, figurines…

Avec trois séries diffusées (Aux Trésors de Kerubim, Wakfu, Abraca), deux films au cinéma (Dofus - Livre 1 : Julith, Mutafukaz) et de nombreux projets en cours, Ankama est reconnue comme un acteur important du paysage audiovisuel français.

En outre Ankama a acquis beaucoup d'expérience au niveau du crowfunding au travers de son activité "jeux de plateau" (Monster Slaughter, Krosmaster Blast, Monster Slaughter : Underground, Arkeis) et a démontré son sérieux et sa capacité à tenir ses engagements.

Grâce au soutien des fans, Ankama produira le nombre d'épisodes correspondant au résultat de la campagne et pourra raconter la suite des aventures de la Confrérie du Tofu. Les talents du studio pourront unir leurs forces : dessinateurs, animateurs, musiciens, scénaristes, les artistes qui ont oeuvré sur les saisons 1, 2 et 3, ainsi que sur les épisodes spéciaux, reprendront du service et apporteront leurs connaissances et leur expertise à une nouvelle génération de passionnés désireux de contribuer à cette incroyable épopée.

Au coeur de l'équipe, le créateur de l'univers, Anthony Roux, alias Tot sera aux commandes du scénario. Il s'assurera de tenir ses engagements auprès de la communauté. Chaque personnage étant un reflet d'une personne qui compte dans sa vie, la communauté peut compter sur lui pour leur faire vivre les aventures qu'ils méritent.

Page Kickstarter