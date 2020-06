Annulation de la Gamers Assembly : Respawn Edition

Suite à la propagation du virus Covid-19 en France et dans le monde, la Gamers Assembly : Festival Edition 2020 qui devait se tenir du 11 au 13 avril au Parc des Expositions de Grand Poitiers a été annulée.

Cette année, ce sont plus de 2 500 joueurs qui étaient attendus sur une quinzaine de tournois, et 50 000€ de cash prizes à se répartir entre les vainqueurs. Tous les joueurs ont été intégralement remboursés de leur inscription aux compétitions.

Dans la continuité de la Gamers Assembly : Online Edition, et pour garder le lien avec ses communautés, une édition spéciale de l'événement avait été annoncée : la Gamers Assembly : Respawn Edition, les 12 et 13 septembre prochains au Parc des Expositions de Grand Poitiers, sous un format allégé proposant tournois et compétitions, spectacle, stands et animations.

Malheureusement, face au mesures de visibilité concernant la situation sanitaire découlant de la pandémie, l'organisation fait le choix de ne pas engager joueurs, partenaires et fans dans une initiative incertaine.

En conséquence, préférant se concentrer sur l'édition 2021, la Gamers Assembly : Respawn Edition est annulée et l'Association FuturoLAN donne rendez-vous à tous du 3 au 5 avril 2021 pour un retour au Parc des Expositions de Grand Poitiers.

L'Association ne restera néanmoins pas inactive avec la préparation de ses deux derniers événements de fin d'année, la Gamers Assembly : Halloween Edition, en novembre prochain, et la Gamers Assembly : Winter Edition, en cours de programmation.

L'Association FuturoLAN remercie les partenaires qui nous ont fait confiance dans la préparation de ces événements, au premier rang desquels Grand Poitiers, partenaire Titre de la Gamers Assembly, et les partenaires principaux, région Nouvelle Aquitaine, AOC Gaming, NRJ Radio et le département de la Vienne.