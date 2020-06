Développement de l'esport en Bretagne : appel à projets Trois mois pour monter la première team bretonne

Longtemps considéré comme une affaire d'initiés, le sport électronique s'est largement démocratisé et ne cesse de faire des adeptes. Ces dernières années, les initiatives liées aux compétitions de jeux vidéo se sont ainsi multipliées dans le monde et particulièrement en France : événements, médias, lieux dédiés, et, de fait, équipes de sport électronique. Au même titre que les sports traditionnels, l'esport génère plaisir et goût du jeu, sociabilité ou encore combativité dans le respect des règles. En Bretagne, si on recense une vingtaine d'acteurs des jeux vidéo (organisateurs d'événements, producteurs de contenus...), aucune équipe d'esport n'existe à ce jour pour porter les couleurs du territoire dans des tournois majeurs. Afin de combler ce manque, la Région Bretagne décide de parrainer la première équipe bretonne d'esport en lançant un appel à projets à partir de ce mardi 9 juin, en lien avec l'association 3 Hit Combo. Les structures motivées par l'idée de représenter la Bretagne ont jusqu'au dimanche 6 septembre pour constituer leur équipe et la présenter au jury.

À travers cet appel à projets, la Région Bretagne entend accompagner l'expression des talents bretons dans l'esport, quel que soit le jeu pratiqué (Sport, FPS, RTS, Versus Fighting ou MOBA...*) et participer ainsi à la structuration de cette discipline sur son territoire.

L'équipe retenue bénéficiera pour l'année 2021 :

d'un soutien financier plafonné à 10 000 EUR lui permettant de participer à de grandes compétitions nationales ;

d'un accompagnement à la performance par le Campus Sport Bretagne dans les domaines de la préparation physique et mentale, comprenant aussi des conseils en nutrition.

Peuvent postuler les associations :

qui existent depuis plus d'un an

qui ont leur siège en Bretagne

qui présentent une équipe dont au moins la moitié des joueurs est domiciliée en Bretagne.

Les candidatures seront étudiées par un jury composé notamment de professionnels expérimentés de l'esport et de représentants de la Région Bretagne et du Campus Sport Bretagne.

Date limite de dépôt des dossiers : 6 septembre 2020.

Dossier à télécharger sur bretagne.bzh/esport.

Un challenge esport en Bretagne en 2021 !

Au-delà de cet appel à projets, la Région Bretagne lancera un Challenge esport en 2021.

Cette compétition proposera plusieurs épreuves à l'échelle régionale, qualificatives pour le tournoi final, qui se déroulera dans le cadre du Stunfest de Rennes en 2021, organisée par 3 Hit Combo. Celui-ci opposera les équipes ayant remporté les tournois qualificatifs pour le gain du titre régional.