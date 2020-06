Sony Interactive Entertainment dévoile le design de la Playstation 5 et annonce plus de vingt-cinq nouveaux jeux pour sa console de nouvelle génération

Le catalogue de jeux exclusifs de la PS5 comprend de nouveaux volets de franchises à succès, comme Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Gran Turismo 7 et Horizon : Forbidden West, ainsi que de tout nouveaux titres réalisés par de grands noms du secteur.

Une version améliorée et enrichie de Grand Theft Auto V arrive sur PS5 et une nouvelle version indépendante de Grand Theft Auto Online sera offerte à tous les possesseurs de PS5 pendant les trois mois suivant le lancement du jeu en 2021.

La fin de l'année marquera le mariage de l'innovation et de la créativité, alors que Sony Interactive Entertainment (SIE) vient de révéler de nouveaux détails concernant la PlayStation5, notamment le design de la console de nouvelle génération ainsi que son vaste catalogue de jeux inédits. Lors d'un événement diffusé en direct aujourd'hui et qui a été suivi par plusieurs millions de joueurs, SIE a dévoilé pour la toute première fois la PS5. Avec son style bicolore audacieux, cette nouvelle plateforme marque une rupture radicale par rapport aux consoles PlayStation précédentes. À son lancement, deux versions de la PS5 seront proposées : un modèle standard intégrant un lecteur de disques Blu-Ray Ultra HD et un modèle sans lecteur de disque, offrant tous deux une offre de jeux jamais vue pour une nouvelle console.

Pendant le direct d'aujourd'hui, les fans ont également découvert les premières images des nouveaux titres qui inaugureront la nouvelle génération de jeux sur la PlayStation 5. À travers les dizaines de jeux du catalogue, dont la plupart sortiront uniquement sur console, voire exclusivement sur PS5, les développeurs les plus talentueux au monde ont fait la démonstration du potentiel de cette nouvelle machine, qui procurera aux joueurs des expériences inédites et des univers de jeu plus extraordinaires que jamais.

Avec la PlayStation 5, nous faisons un pas de géant vers une nouvelle génération d'expériences vidéoludiques inoubliables, donnant aux jeux une toute nouvelle dimension",

déclare Jim Ryan, Président et PDG de SIE.

"Les univers de jeu, plus beaux et plus riches que jamais, vous procureront des sensations auparavant impensables. Vous pourrez également en profiter de manière beaucoup plus fluide, avec des temps de chargement accélérés. La présentation d'aujourd'hui n'est qu'un petit aperçu du potentiel de cette nouvelle génération de console et nous tenons à remercier notre communauté d'avoir suivi le lancement de la PS5 à nos côtés."

Grand Theft Auto, l'une des franchises les plus emblématiques de tous les temps, revient sur PS5, grâce à l'étroite collaboration entre SIE et Rockstar Games. Des versions améliorées et enrichies de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online seront lancées sur PS5 au cours du deuxième semestre 2021. Intégrant tout un panel d'améliorations techniques, visuelles et de performances, GTAV et GTA Online tireront pleinement parti des caractéristiques matérielles et des nouvelles fonctionnalités de la PS5, pour proposer de somptueux graphismes et une fluidité inégalée. Une nouvelle version indépendante de Grand Theft Auto Online sortira également, et tous les possesseurs de PS5 pourront y accéder gratuitement au cours des trois premiers mois suivant le lancement du jeu. S'ils en font la demande, les joueurs pourront conserver le jeu et les possesseurs de PS5 disposant d'un abonnement PlayStation Plus pourront jouer à GTA Online autant qu'ils le souhaitent. Enfin, à compter d'aujourd'hui, les possesseurs de la version PS4 de GTAV recevront 1 000 000 dollars GTA tous les mois jusqu'à la sortie de la version PS5 du jeu en 2021.

SIE Worldwide Studios et les plus grands éditeurs et développeurs du secteur ont également dévoilé un catalogue de jeux PS5 qui offriront aux joueurs une myriade d'expériences uniques. Parmi les exclusivités développées en interne par PlayStation Studios, on trouve notamment Marvel's Spider-Man : Miles Morales (Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) et Horizon : Forbidden West (Guerrilla Games).

Des éditeurs tiers ont quant à eux annoncé le retour de franchises prestigieuses, comme NBA 2K21 (2K, Visual Concepts) et Resident Evil Village (Capcom), ainsi que de toutes nouvelles licences, constituant des exclusivités console réservées à la PS5, telles que Deathloop (Bethesda) et Project Athia* (Square Enix / Luminous Productions). De nouveaux titres de développeurs indépendants, dont Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio) et Bugsnax (Young Horses), illustrent toute la diversité de contenu dont cette nouvelle plateforme bénéficiera.

SIE a également mentionné une liste de nouveaux accessoires PS5 destinés à améliorer les expériences de jeu, dont :

un casque-micro sans fil Pulse 3D, prenant en charge la technologie audio 3D et intégrant deux microphones à réduction de bruit ;

une caméra HD, dotée de deux objectifs 1080p, permettant aux joueurs de diffuser des images d'eux face caméra pendant leurs séquences de jeu les plus spectaculaires ;

une télécommande multimédia avec microphone intégré, permettant de parcourir des films et autres services de streaming en toute simplicité ; et enfin

la station de rechargement DualSense, pour le chargement pratique de deux manettes sans fil DualSense.

SIE annoncera le prix de la PlayStation 5 et donnera des informations supplémentaires à une date ultérieure.

Pour en savoir plus, ou pour regarder la vidéo du direct à tout moment, accédez à la page : https://blog.fr.playstation.com/.

Jeux PS5 issus de SIE Worldwide Studios et de partenariats directs

Astro's Playroom (Japan Studio)

Demon's Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games / Xdev)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon : Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel's Spider-Man : Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank : Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque / Xdev)

Sackboy : A Big Adventure (Sumo Digital / Xdev)

Jeux PS5 d'éditeurs et de développeurs tiers