My Talking Tom Friends a été téléchargé 9,5 millions de fois sur iOS et Google Play le jour de son lancement

La franchise Talking Tom est un incontournable du monde des jeux sur mobile depuis le lancement de Talking Tom Cat en 2010. La franchise s'est étendue pour inclure des versions pour de nouveaux personnages, différents genres de jeux et même une chaîne YouTube dédiée. La dernière création, My Talking Tom Friends, met en lumière la façon dont les éditeurs peuvent cultiver une marque forte pour maintenir l'engagement des utilisateurs pendant une décennie. My Talking Tom Friends a été téléchargé 9,5 millions de fois sur iOS et Google Play le jour de son lancement, avec en tête la Russie, le Brésil, les Etats-Unis et le Mexique.

Les téléchargements français ont été plus timides avec 309 000 téléchargements le jour de sa sortie (12 juin 2020)