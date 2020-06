1 million d'euros levé en 6 jours sur Kickstarter pour la saison 4 de Wafku Ankama rédige une lettre ouverte à sa communauté en pleine campagne Kickstarter

Lundi 8 juin 2020, 16 h 30 : Ankama lance une campagne de financement participatif pour réaliser la prochaine saison de sa série d'animation Wakfu. Six jours plus tard, dimanche 14 juin, 15 h : la participation des fans du dessin animé s'élève à 1 million d'euros et elle a déjà battu un record historique : celui du plus important financement réalisé sur Kickstarter pour une série d'animation en Europe (deuxième au niveau mondial . Il reste alors quinze jours avant la fermeture de la campagne. À cette occasion exceptionnelle, Anthony Roux, alias Tot, PDG d'Ankama, tient plus que jamais à remercier la communauté.

Quand Ankama lance sa campagne Kickstarter, la société est loin d'imaginer le résultat qui l'attend. L'enjeu est réaliste, mais ambitieux : pour réaliser 13 épisodes, il faudra lever 1 100 000 euros. Cela ne financera qu'une partie de la saison, mais permettra à Ankama de réaliser par elle-même la suite des aventures de Yugo et ses amis ; de montrer l'intérêt du public pour cette série et peut-être, de trouver un diffuseur. À ce moment-là, personne ne peut prédire le succès ou l'échec de l'entreprise. Tout est possible.

L'action est risquée : les résultats du film Dofus - Livre I : Julith ainsi que ceux de la troisième saison de Wakfu n'ont pas été à la hauteur des espérances. Que se passera-t-il si la campagne peine à atteindre ne serait-ce que le premier palier ?

En un peu plus d'une heure, c'était fait : la page Kickstarter affichait 100 000 euros de soutien au projet. Le rythme aurait pu ralentir, mais malgré quelques variations, il s'est maintenu. En une semaine, le pari aura été tenu : 1 million d'euros ont été rassemblés en à peine six jours.

Cette situation inattendue a poussé Anthony Roux, directeur général d'Ankama, plus connu sous le pseudonyme de Tot, à prendre la parole pour remercier les fans de la série :

Il y a douze ans déjà, nous présentions l'univers de Wakfu à Julien Borde, qui était à l'époque, le directeur des programmes jeunesse de France Télévisions. La rencontre a été un véritable coup de coeur des deux côtés et quelques semaines plus tard, nous signions un contrat pour deux saisons de 26 épisodes. Je tiens à souligner que nous n'avions que très peu d'expérience dans le domaine de l'animation à l'époque et que la confiance que nous a accordée Mr Borde n'en est que plus belle.

Grâce à cette confiance de France Télévisions, nous avons pu créer un magnifique studio d'animation et proposer aux spectateurs une série de plus en plus ambitieuse. Wakfu fait aujourd'hui partie des grands dessins animés français, a voyagé à travers le monde et, au fil des années, est devenu culte.

Pour la saison 3 et ses thématiques plus sombres, France Télévisions a continué à nous suivre, mais avec moins d'ardeurs, étant donné qu'ils devaient de leur côté rajeunir leurs programmes. Heureusement, nous avons pu compléter notre financement grâce à l'arrivée de Netflix. Je lis beaucoup de messages ou d'articles pointant du doigt le fait que ces partenaires ne renouvellent pas leur intérêt sur cette saison 4. Tout d'abord, je tiens à préciser que sans eux, nous n'aurions pas pu arriver jusque-là, c'est un fait.

Nous créons des univers avec beaucoup de passion (parfois trop), mais il ne faut jamais oublier les enjeux. Une série doit réaliser des audiences et trouver son public si elle veut avoir une chance d'être renouvelée et nos chaines et plateformes ont des comptes à rendre sur leurs choix. L'objectif de ce Kickstarter était également de leur montrer à quel point Wakfu était aimé et suivi et, ce faisant, peut-être raviver leur flamme pour notre univers.

Pour être honnête, après douze ans et autant d'épisodes, je ne savais pas si moi-même, en tant que créateur, j'avais envie de repartir à l'aventure. La saison 3 n'a pas été un énorme succès et nous sortions d'un échec avec le film Dofus. Lorsqu'on passe dix ans à développer un tel univers, sur autant de supports, ce que l'on produit devient viscéral. Vos personnages deviennent vos enfants et leurs échecs de véritables blessures dont il est dur de se relever. Vraiment, sans les fans pour me motiver, je pense que je serais passé à autre chose.

Ce sont eux et uniquement eux qui ont rendu tout cela possible. Alors, bien sûr, Ankama et ses potentiels futurs partenaires complèteront le financement de cette saison, mais les grands héros de cette histoire, ce sont tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette campagne de financement. Ils nous ont permis de battre des records et surtout, leur soutien nous a émus aux larmes et nous a redonné une force que l'on croyait perdue. Ils nous ont fait une déclaration d'amour sans précédent, qui nous a touchés et nous allons leur montrer qu'ils ont eu raison de nous encourager. À notre tour, nous allons leur faire une déclaration en mettant toute notre énergie dans cette quatrième saison. C'est bien le moins qu'ils méritent."

Depuis, Ankama a ajouté deux nouveaux objectifs à sa campagne Kickstarter : le premier, à 1 250 000 euros, pour financer, en plus des treize épisodes de la saison 4, un épisode spécial qui se focaliserait sur le personnage d'Oropo, antagoniste énigmatique de la saison 3 ; et un second à 1 400 000 euros, pour réaliser en plus un épisode spécial tenu secret, concernant les origines de l'univers de Wakfu, qui ravira à coup sûr les fans de la série animée.

La campagne n'est donc pas encore terminée. Pourtant, elle a déjà battu un record historique : celui du plus important financement réalisé sur Kickstarter pour une série d'animation en Europe (deuxième au niveau mondial). Ankama remercie infiniment tous ceux qui participent à cette campagne sans précédent et s'engage bien évidemment à réaliser cette saison 4 de Wakfu.

Au-delà de l'aspect primordial du financement, la société et l'ensemble de ses équipes et salariés sont individuellement touchés par cette démonstration de passion et d'affection et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour se montrer à la hauteur de la communauté de fans.