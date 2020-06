Eidos-Montréal et Square Enix annoncent la création d'Eidos-Sherbrooke Le nouveau studio dédié à l'accélération de l'innovation technologique en jeux vidéo débutera ses activités à l'automne 2020

Eidos-Montréal et Square Enix annoncent la création d'Eidos-Sherbrooke, le tout nouveau chapitre régional du studio de jeux vidéo reconnu mondialement pour son travail sur la franchise Deus Ex et le dernier opus de la série Tomb Raider. La mission première d'Eidos-Sherbrooke sera de soutenir la recherche et le développement en explorant, en testant et en appliquant de nouvelles technologies afin de créer les jeux vidéo de demain. Le nouveau studio réunira une équipe hautement qualifiée dédiée à l'accélération de l'innovation technologique pour les jeux vidéo.

"Il y a plus de deux ans s'est amorcé une réelle réflexion sur la nouvelle vision d'Eidos-Montréal, et la création de ce nouveau chapitre régional y est étroitement liée. Nous souhaitions continuer notre croissance contrôlée et garder l'humain et la technologie au coeur de cette vision", explique David Anfossi, chef de studio Eidos-Montréal. "L'ouverture de ce nouveau studio expert permettra d'offrir des outils aux développeurs de contenus qui viendront enrichir l'expérience et l'immersion des joueurs. La proximité avec Montréal, les universités de renom ainsi que la qualité de vie que l'on retrouve à Sherbrooke sont des critères ayant contribué au choix final."

Pour son ouverture cet automne, Eidos-Sherbrooke vise 20 employés dédiés à temps plein. Le studio débutera ses activités "virtuellement" et l'ouverture des locaux est prévue début 2021. D'ici 5 ans, la croissance de l'équipe est estimée à près de 100 employés à Sherbrooke, notamment des professionnels aguerris, des vétérans de l'industrie et de domaines connexes ainsi que des diplômés des universités sherbrookoises, ainsi que de l'ensemble du Québec et du Canada et de l'international.

La région au coeur du recrutement

Aujourd'hui, plus que jamais, le studio mise sur les régions pour poursuivre sa croissance contrôlée et consolider ses équipes. Pour Julien Bouvrais, directeur des technologies (CTO) d'Eidos-Montréal et chef de studio d'Eidos-Sherbrooke, l'Estrie représente une incursion dans une région très prometteuse : "Sherbrooke est une ville innovante à notre image ! Elle offre toutes les opportunités de se réaliser professionnellement et personnellement, tout en profitant du potentiel technologique de la ville. Les universités de Sherbrooke et Bishop's offrant des programmes de pointe en informatique et en programmation, la région nous semble un creuset idéal pour continuer à développer nos champs d'expertise."