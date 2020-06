Esport Challenge 2020 : Quand le sport rencontre l'esport Samedi 27 juin 2020 : rendez-vous pour l'événement Sport & Esport de la Région Sud

Le Comité Régional Olympique et Sportif Provence Alpes Côte d'Azur et les 6 Comités Départementaux Olympiques et Sportifs de la région (CDOS 04, 05, 06, 13, 83 et 84) ont le plaisir d'annoncer la création de l'événement Challenge Esport 2020, un événement Sport et Esport* (*Sport Electronique).

Retransmission live : l'événement sera diffusé en direct sur la plateforme Twitch.tv, le samedi 27 juin, de 15h à 22h.

Un événement online qui prône les valeurs du sport et mêle les univers sportifs et esportifs, composé de 3 grands axes : un championnat esport régional, des conférences et des animations.

Esport Championnat Régional

2 jeux vidéo : FIFA20, l'incontournable simulation de football ; et Street Fighter V, le jeu de combat culte.

Qualifications départementales : les 20 et 21 juin, des tournois online permettront d'identifier le Challenger de chaque département. Inscriptions

Finales commentées et diffusées : le 27 juin seront diffusées les phases finales de chaque tournoi (les 6 Challengers départementaux + 2 joueurs "guests" par tournoi), commentées par des spécialistes du domaine. A suivre en direct ici

Champion Régional : le vainqueur de chaque tournoi remportera plusieurs cadeaux offerts par nos partenaires, et le titre honorifique de Champion Régional FIFA20 et SFV.

Conférences "Sport & Esport"

Mardi 23 juin - 20h : "L'Esport est-il du sport ?"

Jeudi 25 juin - 20h : "Comment développer la place des femmes dans le Sport et l'Esport ?"

Animations