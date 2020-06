La campagne caritative Stay Home & Play, initiée par Square Enix, permet de récolter plus de 2,4 millions de dollars pour la lutte contre le coronavirus

Square Enix a annoncé aujourd'hui que sa campagne caritative a permis de récolter plus de 2,4 millions de dollars à destination d'associations caritatives. Celles-ci travaillent dans le but de répondre à divers besoins, que ce soit l'insécurité alimentaire, l'aide aux sans-abris ou la lutte contre la précarité numérique. Parmi les opérations mises en oeuvre, Square Enix a notamment proposé les bundles "Stay Home & Play", des offres regroupant des jeux issus du catalogue de l'éditeur et dont l'intégralité des recettes sera reversée à des organisations caritatives. L'accueil réservé par la communauté a été extrêmement positif et bénéficiera à des centaines de milliers de gens en Europe et en Amérique du Nord.

Nous sommes honorés par le soutien enthousiaste que les joueurs ont montré pour notre campagne Stay Home & Play",

déclare Phil Rogers, PDG de Square Enix Europe et Amériques.

"Pendant cette période où le maintien des distances sociales était nécessaire pour la sécurité de tous, cette campagne a été un moyen pour des millions de joueurs d'être ensemble et de réunir des fonds plus que nécessaires afin de soutenir les gens dans le besoin au sein de nos communautés. En tant qu'entreprise internationale, nous sommes fiers non seulement d'avoir pu aider nos joueurs à faire preuve de générosité, mais également d'avoir un impact positif à travers le monde pendant ces temps troublés".

En France, Emmaüs Connect recevra un don de la part du bureau de Square Enix Paris pour aider à faire reculer l'exclusion numérique.