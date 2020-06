Guide des métiers 2020 : Réalisateur numérique

Le réalisateur numérique est... un réalisateur comme un autre, sauf qu'il travaille à partir d'images de synthèse, généralement en 3D. Il peut avoir la charge de la réalisation de la totalité d'une oeuvre audiovisuelle, mais aussi parfois intervenir pour la partie numérique d'un film traditionnel. Il doit donc avoir la maîtrise de toutes les étapes qui constituent la réalisation d'une oeuvre, qu'il en soit à l'origine ou qu'il travaille sur commande d'une maison de production. ll supervise les trois étapes de la production : la préproduction, la production et la postproduction. Il a une bonne connaissance des compétences des différents corps de métiers de la 3D : modélisation, animation, texture, rendu, lighting, effets spéciaux, montage... afin d'amener des solutions techniques, artistiques, organisationnelles et scénographiques répondant aux besoins de la production. En tant que réalisateur, il connaît tous les arcanes de la prise de vue, du montage, du séquençage, il peut aussi diriger des acteurs dans des scènes faisant appel à la motion capture. En tant que spécialiste du numérique, il est un technicien polyvalent. Et il doit être capable de mettre en images toute la palette des émotions.

Informations métier

Niveau d'études Bac +3 à bac +5

Salaire mensuel brut De 2 800 € à 4 500 €

L'art du management

Le réalisateur est un chef d'équipe qui doit tout autant avoir en tête les contraintes artistiques que budgétaires. Il doit savoir emmener son équipe vers le but qu'il s'est fixé, mais également prendre en compte les remarques de ses collaborateurs. S'il sera sollicité pour des publicités, des cinématiques, des films d'animation, il lui arrivera aussi de collaborer à un film traditionnel. Il est alors associé à la phase de préproduction pour déterminer ce qu'il sera possible de faire, ou non, notamment en raison de contraintes budgétaires. Le réalisateur numérique est souvent appelé à substituer des scènes dont la réalisation traditionnelle s'avérerait trop coûteuse ou trop dangereuse. Il doit alors proposer des solutions au rendu totalement crédible et invisible aux yeux des spectateurs.

Qualités requises

Sens esthétique

Rigueur

Goût du leadership

Goût pour la technologie

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels 2D/3D

Storytelling

Montage

Management

Paroles de professionnels : Anne Brotot, directrice de l'école Mopa

Quels sont les domaines dans lesquels intervient un réalisateur numérique ?

De nombreux domaines utilisent les techniques du cinéma d'animation numérique. Le réalisateur numérique peut intervenir soit dans le domaine du cinéma d'animation pour de la fiction, du long métrage, du court métrage ou des séries animées télévisées, soit dans le domaine de la publicité, des films institutionnels et d'entreprises ou les cinématiques de jeux vidéo. Chacun peut trouver le domaine d'application qui lui convient.

Le Réalisateur numérique est-il souvent amené à collaborer à des films classiques ?

Les techniques de fabrication d'images sont de plus en plus hybrides. La plupart du temps, il est impossible de distinguer les éléments en images réelles de ceux en images de synthèse. Il n'y a probablement plus de films en images réelles pour lesquels il n'y a pas l'intervention des techniques numériques. Celles-ci sont anticipées et coordonnées avant le tournage, pour une parfaite intégration.

Est-ce différent de travailler pour un jeu vidéo ou pour un autre type de production ?

Même si certains outils et compétences sont identiques dans le jeu vidéo et le cinéma d'animation ou la postproduction, ce sont des projets qui ont des logiques différentes et qui se conçoivent différemment. De plus, chaque studio a son propre pipeline de production, qui est adapté aux contraintes spécifiques de chaque projet.

Le réalisateur est-il présent depuis la préproduction jusqu'à la postproduction d'une oeuvre ?

En tant que chef d'orchestre du projet dont il assure la cohérence globale, il est important qu'il puisse intervenir sur l'ensemble du processus global de fabrication de cette oeuvre. Cependant, il peut parfois être appelé après la phase d'écriture du scénario.

Pour réussir dans ce métier, ne faut-il pas être passé par d'autres postes préalablement ?

Être réalisateur nécessite une bonne compréhension de la chaîne technique et des différents métiers. De plus, c'est un poste qui nécessite de l'expérience et des capacités managériales. On y accède rarement immédiatement après avoir été diplômé, mais après un certain parcours au cours duquel on a été amené à faire ses preuves.

