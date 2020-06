Les Sims 4 Ecologie : Simple greenwashing ou vraie conscientisation environnementale ? Conférence en ligne le dimanche 28 juin de 16h à 18h

L'association Game Impact réfléchit aux enjeux sociétaux du jeu vidéo, pour nous permettre de valoriser notre média, et de l'aider à rendre le monde meilleur.

Nous vous invitons à l'inauguration de notre nouveau format de streaming : Game Investigation - Enquête dans le monde merveilleux des jeux vidéo.

L'évènement a lieu dimanche 28 juin de 16h à 18h. La recette est simple : on joue, on streame, et on discute des messages du jeu avec vous.

Le thème sera "Les Sims 4 Ecologie : Simple greenwashing ou vraie conscientisation environnementale ?"

Avec son nouveau pack "Ecologie", dans une période où les enjeux environnementaux sont sur toutes les lèvres, les Sims tapent dans l'actualité. Mais le jeu donne-t-il une vision cohérente de ces enjeux cruciaux ? Ou raconte-t-il n'importe quoi ? En vérité, un peu des deux... alors jouons et réfléchissons-y ensemble.

Et pour ouvrir les perspectives, on enchaîne à 18h sur une discussion avec des membres des collectifs On est prêt et la Convention citoyenne pour le climat, pour proposer des pistes d'actions concrètes et parler de démocratie locale & participative. Qui a dit que le jeu vidéo ne faisait pas réfléchir ?

Rendez-vous dimanche 28 juin à 16h sur la chaîne twitch de Game Impact.

Inscrivez-vous (gratuitement)