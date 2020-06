Fermeture définitive du Pixel Museum à Schiltigheim

Depuis février 2017, le Pixel Museum, unique musée français consacré au jeu vidéo, est une réussite en terme de fréquentation et de plébiscite du public. Plus de 75 000 visiteurs venus de tous les pays ont pu découvrir la plus grande collection au monde exposée consacrée aux jeux vidéo, jouer, participer à des tournois, comprendre et lutter contres les idées reçues. Plus de 60 événements (expositions, conférences, tournois..) ont été organisés en 3 ans, 3 emplois permanents créés et les perspectives de développement étaient idéales.

Cependant, le loyer inapproprié, l'absence de soutien de collectivités, une configuration ne permettant pas de se développer et l'impossibilité d'accueillir le public dans des conditions de sécurité sanitaire, entraînent la fermeture définitive de ce musée privé à Schiltigheim.

Nous remercions nos partenaires qui ont été à nos côtés (Arte, Athéo, Dévolo, Ludus Académie, Pearl, Omnium, Orange), nos employés dévoués, les milliers de visiteurs d'ici et d'ailleurs d'avoir été au rendez-vous, d'avoir compris le rôle culturel, sociétal et artistique du média le plus populaire du monde, et de nous avoir soutenu pendant plus de trois ans.

Nous espérons que l'aventure ne se termine pas ainsi et nous continuons notre mission de préservation de ce patrimoine que nous espérons pouvoir partager à nouveau rapidement avec le public.

A Schiltigheim

Jérôme Hatton, directeur et toute l'équipe du Pixel Museum.

Revoir la présentation du Pixel Museum par Jérôme Hatton en 2017