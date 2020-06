Comment un jeu de stratégie historique peut stimuler l'esprit critique des joueurs ? Conférence Games 4 Change Europe de Maxence Voleau - Lead Game Designer, Amplitude Studios

Quel sens est porté par les jeux de stratégie par défaut ? Comment l'innovation dans le design des systèmes peut permettre d'en changer le sens ? Comment faire face à la complexité d'un tel sujet et aux biais culturels de chacun ? Comment déconstruire les idées reçues portées par les oeuvres culturelles grand public ? Comment trouver équilibre entre le plaisir de jeu et le message ? Ou se trouve la démarcation entre message et propagande ?

Enregistrement réalisé dans le cadre du séminaire Games 4 Change Europe : Esprit Ludique / Esprit Critique, mardi 19 novembre 2019, à Gobelins, l'école de l'image - Campus Saint Marcel, 73 boulevard Saint Marcel, 75013 Paris