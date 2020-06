Le gouvernement d'Australie-Méridionale apporte son soutien à l'industrie du jeu vidéo Mighty Kingdom se réjouit à l'annonce de la création d'une incentive de 10% pour le développement des jeux vidéo en Australie-Méridionale

Mighty Kingdom, le plus grand développeur indépendant de jeux vidéo Australien, loue la vision et l'innovation du gouvernement d'Australie-Méridionale.

Nous nous réjouissons du rôle de pionnier joué par l'Etat d'Australie-Méridionale qui a su reconnaître le potentiel de l'industrie du jeu vidéo en créant cette incitation économique. Nous avons hâte de voir davantage de jeux originaires d'Australie-Méridionale divertir les joueurs du monde entier."

Anthony Lawrence - COO

Cette nouvelle incitation économique est la première du genre en Australie, et elle renforce la position de leader de l'industrie du jeu vidéo d'Australie-Méridionale. Elle donne également un coup de pouce aux développeurs locaux qui participent à la croissance d'une industrie pesant plus de 200 milliards de dollars dans le monde.

Cette incentive représente un bond en avant pour l'industrie du jeu vidéo d'Australie-Méridionale. Elle positionne fermement l'Etat d'Australie-Méridionale comme un endroit extrêmement attractif pour toute entreprise locale ou internationale souhaitant investir dans le développement des jeux vidéos."

Ella Macintyre - Head of Product

Cette incentive s'ajoute au SAFC Games Innovation Fund, et offre ainsi à l'industrie du jeu vidéo d'Australie-Méridionale, qui est l'hôte des deux derniers lauréats du Studio de l'Année (AGDA 2018 et 2019), un package très attractif qui prouve une approche globale et stratégique de l'industrie.

Cette incitation économique va changer la donne pour l'industrie du jeu vidéo Australien, et nous avons hâte de pouvoir présenter plus de jeux originaires d'Australie-Méridionale aux joueurs du monde entier.

C'est une initiative fantastique qui vient récompenser l'ambition des développeurs locaux, encourager plus d'investissements et pourvoir talents et emplois dans l'industrie des nouvelles technologies. Elle donne un coup d'accélérateur à une industrie déjà très performante"

Philip Mayes - CEO and Founder

Mighty Kingdom

Studio de l'Année 2019, Mighty Kingdom a été fondé en 2010 à Adélaïde, Australie. Avec 70 employés, c'est le plus grand développeur de jeu indépendant en Australie. Mighty Kingdom a travaillé avec les plus grandes entreprises internationales telles que Disney, Lego, Sony, Snapchat, Funcom et Moose.

Mighty Kingdom développe des jeux pour console, PC et mobile et a lancé plus de 20 jeux qui ont déjà diverti plus de 42 millions de joueurs dans le monde.