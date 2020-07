Focus Home Interactive fait l'acquisition du studio Deck13 Interactive

Focus Home Interactive est heureux d'annoncer l'acquisition de son premier studio de développement, celui des talentueuses équipes allemandes de Deck13 Interactive, dans la continuation d'un remarquable partenariat de longue date entre les deux sociétés. Après avoir développé la franchise à succès The Surge avec Focus, les équipes se tournent déjà vers l'avenir avec de nouveaux projets ambitieux. En plus du studio de développement, Focus Home Interactive acquiert également les services d'édition de développements indés de Deck13, ouvrant la société à de nouvelles opportunités excitantes.

Luc Heninger, Directeur de Production de Focus Home Interactive, déclare :

Nous sommes très heureux d'accueillir Deck13 dans la famille Focus. C'est un partenaire de longue date, composé d'équipes dotées d'énormes qualités professionnelles, techniques mais surtout humaines. Ce sont des passionnés qui partagent avec nous une même vision en terme de ligne éditoriale, et nous sommes fiers de pouvoir consolider ainsi notre collaboration, qui va donner vie à des projets aussi excitants qu'ambitieux."

Jan Klose, Directeur exécutif et co-fondateur de Deck13, ajoute :

Je suis ravi d'annoncer que Deck13 fait désormais partie de Focus Home Interactive. Nos groupes ont travaillé depuis 2015 avec succès à développer des marques primées comme The Surge. Nous sommes impatients de pouvoir bénéficier de l'incroyable capacité de Focus Home Interactive pour développer de nouveaux succès. Nous travaillons actuellement sur le développement d'une nouvelle franchise que nous sommes impatients de dévoiler."

Deck 13

Deck13 est l'un des principaux développeurs allemands, avec plus de 18 ans d'expérience. Fort de 60 employés basés à Francfort, Deck13 a développé plus de 20 titres, dont des jeux majeurs tels que The Surge et Lords of the Fallen. L'année dernière, l'équipe a travaillé sur The Surge 2 et un nouveau jeu à la propriété intellectuelle non encore dévoilée.

Sous le label "Deck13 Spotlight", l'équipe a mis en place un service de publication pour aider les développeurs indépendants à faire connaître leurs projets à un public plus large. Deck13 Spotlight est une division en pleine expansion, avec une équipe expérimentée et un accès aux principaux marchés des consoles. Pour plus de 10 jeux publiés tels que CrossCode, Deck13 a géré la production, la localisation, l'assurance qualité, le marketing, les relations publiques et la distribution.