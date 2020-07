Esport : MCES lève 2.5M€ et continue son développement

Quelques semaines seulement après une victoire magistrale lors des Championnats d'Europe sur Fortnite, MCES annonce une Serie A de 2.5M€ bouclée en mai dernier. Une étape décisive pour MCES, qui doit lui permettre de poursuivre son exceptionnelle progression et améliorer encore les conditions de détection, d'entrainement et d'encadrement de ses joueurs amateurs et professionnels.

Innovation et ambition au coeur du projet MCES

Pour les fondateurs de MCES, l'esport est une discipline à part entière, dotée d'une organisation semblable à celle d'un sport traditionnel et utilisée comme un moteur d'éducation pour les Millenials et la génération Z. En rupture avec les modèles existant aujourd'hui dans le milieu, cette approche innovante et ambitieuse installe aujourd'hui MCES dans le cercle fermé des acteurs majeurs de l'esport en France.

Forte de cette approche associant "sport et esport", la structure a connu une progression fulgurante, avec de nombreux titres et un palmarès qui s'étoffe au fil des compétitions :

1 titre de Champion d'Europe Fortnite Duo

1 titre Vice-champion du Monde sur Clash Of Clans

1 titre de Vice-champion du Monde sur Fortnite "créatif"

1 titre Vice-champion de France sur FIFA, Triple finaliste de l'e-ligue 1

3 titres à l'Occitanie Esport (Fortnite, COC, FIFA)

Finaliste de la Lyon Esport sur League Of Legends.

Des résultats exceptionnels qui permettent aujourd'hui de nourrir de nouvelles ambitions, à savoir atteindre le plus haut niveau européen sur League Of Legends, FIFA, Fortnite ou Clash Of Clans, et étudier l'opportunité d'arriver sur la scène professionnelle sur de nouveaux jeux, scrutés attentivement par la structure aujourd'hui (CSGO, Valorant, Rocket League, Rainbow 6…).

Ces victoires ont permis à MCES d'engager une communauté de près de 1 million de fans sur les réseaux sociaux (équipe + joueurs) et signer des partenaires prestigieux comme Adidas, le Losc ou EDF. En effet, à travers son positionnement unique dans l'esport, MCES offre à ces grandes institutions un support d'image incomparable pour s'adresser aux Millenials et à la Génération Z.

Par ailleurs, MCES continue de renforcer sa présence auprès du monde amateur avec la mise en place et le déploiement d'académies et de stages "sport et esport" à Aix en Provence, Marseille, Bordeaux, Paris & Toulouse (été 2020), Lyon et Lille (rentrée 2020). Un dispositif initié il y a 18 mois et qui rencontre dores et déjà un franc succès auprès des gamers et de leurs parents, mais aussi auprès d'opérateurs d'infrastructures sportives qui voient en l'esport un axe majeur de développement.

Une levée de fonds pour accélérer la progression de la structure

Dans la poursuite de son développement, MCES vient de boucler une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Malgré un contexte incertain lié au Covid 19, aucun investisseur ne s'est rétracté devant ce projet d'envergure et MCES est fier de pouvoir compter sur les investisseurs suivants :

Le fonds Région Sud Investissement, fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Sud pour soutenir l'émergence et le développement des entreprises de croissance régionales, conseillé par le Groupe Turenne Capital pour la gestion de ses participations, et qui bénéficie du soutien de l'Europe au travers du fonds FEDER. Région Sud Investissement soutient à travers cette prise de participation le développement de l'esport dans le Sud de la France

Le groupe de Soccer Lab5 aux US, basé à Los Angeles

Plus de 20 entrepreneurs et business angels aguerris, tous prêts à participer au développement du projet.

Cette levée doit permettre d'optimiser les conditions de détection, d'entrainement et d'encadrement des joueurs amateurs et professionnels, mais également de renforcer l'organisation de l'entreprise avec le recrutement de deux personnes expérimentées : Anthony Gay au poste de CFO (Chief Financial Officer) et Sylvain Vachier (plus de 15 ans d'expérience à l'Olympique de Marseille en licensing et marketing) en tant que CRO (Chief Revenue Office).

Cette levée va également permettre d'accélérer le développement de 2 antennes internationales déjà existantes :

MCES Italia , basée à Rome et pilotée par Pierfrancesco Iazeolla, entrepreneur à succès dans le monde du football. Cette filiale vise à accompagner le développement du concept "sport et esport" en Italie à travers un réseau de clubs affiliés.

, basée à Rome et pilotée par Pierfrancesco Iazeolla, entrepreneur à succès dans le monde du football. Cette filiale vise à accompagner le développement du concept "sport et esport" en Italie à travers un réseau de clubs affiliés. MCES Africa, basée à Casablanca et pilotée par Tarik Belghazi, entrepreneur réputé dans le monde de la finance. Cette filiale vise à contribuer au développement de l'esport au Maroc et en Afrique en partageant les meilleures pratiques.

Cette Serie A a été accompagnée par Financière Monceau CF et Turenne Capital qui ont saisi les enjeux du projet et les grandes lignes stratégiques dans un écosystème ultra dynamique qui n'a pas fini de grandir.