Dontnod Entertainment : succès de l'augmentation de capital d'un montant de 6,7 M€

Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au sens de l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier qui a permis au studio de lever 6,7 M€ par l'émission de 487 821 actions, à un prix de 13,67 € par action, soit une décote de 4,7% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances de bourse.

Oskar Guilbert, Président-Directeur Général de Dontnod, déclare :

Les fonds levés dans le cadre de cette opération vont nous permettre d'accélérer le déploiement de notre stratégie de développement vers plus d'auto-édition et, ainsi, de bénéficier pleinement de l'évolution favorable du secteur en faveur de créateurs de jeux originaux de qualité reconnus internationalement comme Dontnod. Je remercie l'ensemble des investisseurs français et anglo-saxons de la confiance qu'ils nous témoignent en devenant actionnaires ou en renouvelant leur soutien. Cette opération nous permet de renforcer nos fonds propres tout en diversifiant notre structure de capital et en élargissant notre flottant."

Le livre d'ordres a été largement couvert, s'appuyant sur une demande soutenue d'investisseurs institutionnels, en particulier au Royaume-Uni. Les fonds levés dans le cadre de l'Offre sont exclusivement destinés à l'accélération du développement de Dontnod vers plus d'auto-édition.

Modalités principales de l'Offre

L'augmentation de capital a été effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, dans le cadre d'une offre au sens de l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier d'actions nouvelles (les "Actions Nouvelles") par construction accélérée d'un livre d'ordres (l'"Offre").

Un nombre total de 487 821 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,02 euro, a été émis au profit d'investisseurs qualifiés visés à l'article L. 411-2 1° du code monétaire et financier conformément à la 10ème résolution votée par l'assemblée générale mixte de la Société en date du 18 juin 2019.

Les actions nouvelles, représentant 10,4% du capital social de la Société avant la réalisation de l'Offre, ont été émises par décisions du Président du Conseil d'Administration de la Société en vertu et dans les limites des délégations de compétence et de subdélégation conférées par l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration de la Société en date du 1er juillet 2020.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 13,67 € par action, représentant une décote de 3,4% par rapport au cours de clôture de l'action Dontnod au 1er juillet 2020, soit 14,15 €, et de 4,7% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action Dontnod sur le marché Euronext Growth Paris des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. 29, 30 juin et 1er juillet 2020 inclus), soit 14,34 €, conformément à la 10ème résolution votée par l'assemblée générale mixte de la Société en date du 18 juin 2019.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 6 juillet 2020. Les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'Augmentation de capital, elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0013331212 - ALDNE

Le placement des Actions Nouvelles a été effectué par Portzamparc - Groupe BNP Paribas, intervenant en tant que Chef de file & Teneur de livre du Placement Privé aux termes d'un contrat de placement conclu avec la Société. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225- 145 du code de commerce. La Société a pris, dans ce contrat, un engagement d'abstention d'une durée de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles.

Portzamparc (Groupe BNP Paribas) est intervenu en tant que Chef de file & Teneur de livre du Placement Privé et Allegra Finance, Listing Sponsor, en tant que Conseil de la Société.

Répartition du capital

A titre illustratif, un actionnaire détenant 1,00% du capital de la Société avant le lancement de l'Offre détiendra dorénavant une participation de 0,91%.

A la suite de cette augmentation de capital et sur la base des informations à la disposition de la Société, la répartition du capital est la suivante :

Sur une base non diluée Actions % Droits de vote % Loskent(1) 241 708 4,68% 483 416 6,07% Kostadin Yanev 2 448 050 47,43% 4 786 100 60,13% Modern Vision Entertainment (2) 395 031 7,65% 588 452 7,39% Douglas Hawes 25 650 0,50% 51 300 0,64% Public 2 050 904 39,74% 2 050 904 25,76% Total 5 161 343 100,00% 7 960 172 100,00%

(1)Société détenue à 99% par O. Guilbert, Président Directeur Général de la Société

(2)Société contrôlée par K. Yanev