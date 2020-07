Webinar : L'impact du Covid-19 sur le jeu vidéo en Amérique du Nord et les approches du marché à court et à moyen termes Webinar en ligne le 9 juillet 2020 à 11h (Eastern Time) / 17h (France)

L'Amérique du Nord représente le deuxième marché mondial du jeu vidéo et un territoire incontournable pour les professionnels français. Entre annulation de grands rendez-vous (GDC, E3) et explosion de la consommation de jeux vidéo, le Covid-19 a eu des impacts différents pour les acteurs de la filière, la plus importante des industries culturelles et créatives par son chiffre d'affaire.

Ce deuxième webinar sur les industries culturelles et créatives en Amérique du Nord se propose de décrypter la situation actuelle face au Covid-19, d'illustrer les réponses que la filière du jeu vidéo a su mettre en place et de présenter les opportunités et les perspectives pour le secteur.

Nos intervenants :

Nadine Gelly, Directrice générale, Guilde du jeu vidéo du Québec

Marc Petit, Directeur général, Unreal Engine - Epic Games

Introduction des échanges par Emma Buttin, Chargée de mission TV, VR, New Media aux Services Culturels de l'Ambassade de France aux Etats-Unis

Modération par Léa Durand, Start-up Advisor, Business France - Amérique du Nord

Les échanges se dérouleront en français.

Pour participer au webinar en ligne ce 9 juillet à 11h (Eastern Time) / 17h (France), inscrivez-vous ici.

Cet évènement est organisé par Business France en association avec le Ministère de la Culture, le Consulat général de France au Québec et les Services Culturels de l'Ambassade de France aux Etats-Unis. Ce webinar fait suite à d'autres actions pour accompagner les entrepreneurs culturels comme le Créative Lab.