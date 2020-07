Dans le cerveau du gamer, un livre de Celia Hodent aux éditions Dunod Neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo

Quel est le secret du succès d'un jeu vidéo ?

Il n'existe ni secret ni recette miracle mais plus sûrement un certain nombre de connaissances et de méthodes qui vous guideront efficacement dans votre processus créatif.

Les connaissances viennent des neurosciences et nous font comprendre comment le cerveau perçoit, traite et retient une information. Elles sont rassemblées dans la première partie de ce livre où vous découvrirez des notions comme la perception, l'attention, la mémoire, l'émotion, la motivation, les principes d'apprentissage… Les méthodes sont celles de l'approche dite expérience utilisateurs (UX) et sont rassemblées dans la seconde partie du livre. Cette approche place les joueurs au centre du processus de création et de développement. Elle vous fera réfléchir sur l'utilisabilité d'un jeu, sa capacité à engager les joueurs, le design thinking, la stratégie UX… Cette partie se termine par une réflexion sur l'éthique dans les jeux vidéo.

Celia Hodent est titulaire d'un doctorat en psychologie (Paris Descartes). Elle commence sa carrière dans le jeu vidéo chez Ubisoft (en France puis au Canada), avant d'aller aux Etats-Unis chez LucasArts, puis Epic Games en 2013. Directrice UX chez Epic Games, elle a participé au succès planétaire du jeu Fortnite sorti en 2017, et est aujourd'hui reconnue internationalement comme experte de l'opproche UX et des sciences cognitives dans l'univers des jeux vidéo. Elle a créé en 2016 les conférences annuelles Game UX Summit (aux Etats-Unis et en Europe). Consultante (celiahodent.com) depuis fin 2017 elle donne de nombreuses conférences et formations dans le monde entier.

Commander cet ouvrage

Titre : Dans le cerveau du gamer

Auteur : Celia Hodent

Editeur : Dunod

Commander : sur Amazon