Les étudiants d'Isart Digital offrent en téléchargement leurs jeux vidéo de fin d'études Deux jeux vidéo développés sur Nintendo Switch et Playstation 4, une première dans l'histoire d'Isart Digital

Isart Digital, école internationale proposant des formations diplômantes préparant aux métiers du jeu vidéo et de l'animation 3D-FX, est fière de dévoiler neuf jeux vidéo de fin d'études réalisés par sa promotion 2020.

Comme chaque année l'école a eu le plaisir d'organiser, virtuellement cette fois-ci en raison de la crise sanitaire, le Video Game Jury. Un événement durant lequel les étudiants ont pu présenter leurs créations de fin de cursus à un jury de professionnels avec la participation cette année de Dotemu, The Game Design Studio et Ubisoft.

Cette année, c'est le jeu vidéo Symphonia qui a reçu le Grand Prix du Jury de la main de Cédric Humeau, Art Director chez Ubisoft et Président du Jury Pro 2020. Symphonia est un jeu de plateforme développé sur Nintendo Switch dans lequel le joueur incarne un violoniste. Son univers poétique et sa direction artistique entièrement réalisée à la main ont convaincu à l'unanimité les membres du jury. À noter également cette année, l'arrivée du premier projet étudiant développé sur PlayStation 4 avec le jeu vidéo Kahiora.

Vidéo de présentation de Symphonia

Téléchargez et testez Symphonia sur PC

L'exploration et le voyage à l'honneur dans les autres créations de la promotion 2020

Cette année la tendance est à l'exploration, puisque sur les neuf jeux présentés, cinq d'entre eux abordent une thématique de découverte, d'exploration ou de voyage. Comme par exemple avec le jeu vidéo Raf & Lemy : The Curse of Sakham I, un jeu de plateforme coopératif asymétrique et original prenant place dans un univers de piraterie. Chaque joueur évolue sur un plan différent du jeu et influe sur la progression de l'autre. L'objectif est tout simplement de réunir les deux morceaux de l'île que les deux compagnons ont malencontreusement séparée en deux.

Vidéo de présentation de Raf & Lemy : The Curse of Sakham I

Téléchargez et testez Raf & Lemy : The Curse of Sakham I sur PC

Le jeu vidéo Red Sails a également fait parler de lui cette année en se faisant repérer par des professionnels du milieu, et voyant sa bande-annonce diffusée durant le PC Gaming Show le 13 juin dernier. Red Sails est un jeu d'exploration contemplatif aux allures de Journey prenant place dans un désert de sables mouvants. Le joueur contrôle un voilier pouvant évoluer sur le sable et devra venir en aide aux personnes naufragées tout en découvrant les mystères de cet environnement atypique aux paysages majestueux.

Bande-annonce de Red Sails

Les autres jeux de la promotion 2020

Comet Season

Un tower-defense familial, fun, coopératif et original dans lequel les joueurs devront coopérer à bord d'un train qu'il faudra piloter, construire et défendre en cours de route.

PC seulement

Téléchargement

Impulsers

Un runner futuriste dans lequel il faudra allier réflexes et apprentissage.

PC, smartphone et tablette

Téléchargement

Into the Page : The Scott Investigation

Un jeu d'enquête qui prend place au sein d'une bande dessinée.

Smartphone et tablette

Téléchargement

Kahiora

Un beat-them-all dynamique dans lequel on incarne une entité extra-terrestre défendant ses ressources contre les envahisseurs.

PC seulement

Téléchargement

Overdrive Rush

Un jeu compétitif multi-joueurs dynamique dans un univers cyberpunk.

PC seulement

Téléchargement

Syndesi

Un jeu d'exploration et de gestion dans lequel le joueur doit gérer une ferme située sur le dos d'une créature géante.

PC seulement

Téléchargement

Retrouvez l'ensemble des créations des étudiants de la promotion 2020.